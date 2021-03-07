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شاهد.. مصرع مهاجر وإصابة آخرين في انفجار ألغام أرضية بـ كرواتيا

الأحد 07/مارس/2021 - 04:40 م
مصرع مهاجر وإصابة
مصرع مهاجر وإصابة آخرين بانفجار ألغام أرضية في كرواتيا
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض مشاهد مصرع مهاجر وإصابة آخرين نتيجة انفجار ألغام أرضية في كرواتيا.

وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن مهاجر لقي حتفه وأصيب آخران بجروح في انفجار ألغام أرضية في غابة بغرب كرواتيا. وحسب السلطات الكرواتية فإن الألغام الأرضية هذه كانت متبقية من حرب تسعينات القرن الماضي.

وأوضحت أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يتنقلون في مجموعات كانوا قد عبروا الحدود بين البوسنة وكرواتيا بشكل غير قانوني عندما وجدوا أنفسهم في غابة مزروعة بالألغام في منطقة سابورسكو، كما أوضحت الشرطة.

وتابعت "روسيا اليوم"، أنه بعد مراقبة المنطقة تمكنت الشرطة من إنقاذ عشرة أشخاص آخرين من حقل الألغام، ونقل أربعة جرحى إلى المستشفى، أحدهم في وضع حرج. ولم تكشف الشرطة جنسية المهاجرين، لكن حسب المستشفى فإن اثنين منهم من الجنسية الباكستانية.

وما زال حوالى 300 كلم مربع من أراضي كرواتيا يعتبر منطقة خطرة بعد 25 عاما من الحرب عامي 1992 و1995.
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