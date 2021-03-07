مركز الدراسات الدوائية يكشف مخاطر حفظ الأدوية في الثلاجة

قال الدكتور على عبدالله، مدير المركز للدراسات الدوائية، إن تم إجراء دراسات فى الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أن يوجد بعض الأدوية التى أًصبحت قابلة للصلاحية لمدة 15 عام، ولكن ذلك بشرط أن تكون طريقة تخزينها صحيحة، منوها إلى أن يجب على جميع الأشخاص الالتزام بتاريخ صلاحية الادوية، ولكن إذا أخطئ أحدهم وتناول دواء بعد انتهاء صلاحيته فلا يوجد به خطر كبير، ولكنه يجب أن يستشير طبيب.





وأضاف "مدير المركز للدراسات الدوائية"، خلال استضافته فى برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن بعد انتهاء مدة صلاحية الانسولين يجب ألا يستعمله المريض نهائيا، وذلك لأن الانسولين له صفات خاصة وأهمها أن تكون معقمة، فهنا بعد انتهاء مدة صلاحية الانسولين يمكن أن تتحول المواد المعقمة إلى مواد غير معقمة، بعد تعرضها إلى الظروف العادية.





وأشار "عبدالله"، إلى أن المضادات الحيوية التى تحتوى على باودر، فيجب احلاله فور الاستخدام، وتنتهى مدة صلاحيته بانتهاء الفترة التى نصح بها الطبيب فقط، وهنا لا يصلح أن يحتفظ بالمضادات الحيوية فى الثلاجة لحين تناوله مرة أخرى.





وأكد، أن يجب اختيار مكان لحفظ الأدوية ذات درجة حرارة مناسبة، فيكون أقل من 25 درجة مئوية في الصيف، كما يجب أن يكون بعيدا عن الضوء والحرارة، مشيرا إلى أن يجب قراءة ملحوظة التخزين على كل علبة دواء =، وذلك لأن تختلف درجات حرارة أماكن التخزين من نوع لأخر.

