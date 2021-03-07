السبت 13 مارس.. معرضان لمحمد مندور وأمل نصر بجاليري ضي

يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، السبت المقبل 13 مارس، معرضين شخصيين للفنان الكبير محمد مندور والناقدة الفنانة أمل نصر.





مندور هو أحد أهم الخزافين المصريين المعاصرين ويأتي معرضه تحت عنوان "فرح بالطين"، فيما يأتي معرض الفنانة أمل نصر تحت عنوان "سيرة بدائية"، ويستمر العرض لمدة شهر كامل.





يقام علي هامش المعرضين ندوة حول تجربة الفنانين الكبيرين، بمشاركة نخبة من الفنانين والنقاد.





الفنان محمد مندور من مواليد 1950 بمدينة الفسطاط بالقاهرة، عمل منذ طفولته في فواخير الفسطاط ثم التحق عام 1967 بأتيليه حلوان، الذي أنشأته الفنانة صفية حلمي حسين، والمرحوم الفنان محمد هجرس، وأقام أكثر من 50 معرضا خاصا، وشارك في المعارض القومية والجماعية بمصر والخارج.





والفنانة أمل نصر من مواليد الإسكندرية 1965 ، حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة قسم التصوير وهى الأولى على أقسام الفنون مع مرتبة الشرف 1988 وعينت معيدة بقسم التصوير منذ تخرجها وحاصلة على ماجستير في التصوير 1993.





ومن أهم الجوائز التى حصلت عليها جائزة فى الرسم - صالون الشباب الثاني - 1990 ، وجائزة فى التصوير صالون الشباب الثالث - 1991 ، وجائزة الدولة للإبداع تخصص تصوير 1998 ، وجائزة الدولة التشجيعية ـ مجال النقد التشكيلى 2011 ، وجائزة جامعة الإسكندرية للتميز العلمي، 2019 .