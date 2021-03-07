ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد معوض يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

الأحد 07/مارس/2021 - 04:57 م
سيد معوض
سيد معوض
Advertisements
محمد بدران
شارك سيد معوض مدرب المنتخب المصري لكرة القدم  متابعيه صورة جديدة له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر سيد معوض وهو يقوم بأداء بعض التمارين الرياضية الشاقة في الجيم لرفع لياقته البدنية، نالت إعجاب متابعيه.

ويتولى حاليا سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.

يذكر أن سيد معوض لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى لدى عودته من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

ممنوع الخروج وقطع الإنترنت .. ماذا يحدث في بالي يوم 7 مارس؟

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور