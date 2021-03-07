لحماية الأطفال..نائب يشيد بقرار رئيس الوزراء بإنشاء سور على حواف الترع في الكتل السكانية

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مطالبة رئيس الوزراء بإنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم؛ ومنعا من إلقاء المخلفات، يعتبر بمثابة ر د فعل طبيعى لمسئول يشعر بالمسئولية.





وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه عندما تم تبطين الترع وزيادة أعمالها، أصبحت الترع تدخل الكتل السكنية، ما يهدد طلاب المدارس والأطفال.





وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن قرار رئيس الوزراء جاء فى إطار الإستجابة لشكاوى الأهالى ، مشيرا إلى أننا نأمل أن نعطى الأولوية للأماكن القريبة من المدارس ذات التعليم الأساسى.



