لحماية الأطفال..نائب يشيد بقرار رئيس الوزراء بإنشاء سور على حواف الترع في الكتل السكانية

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مطالبة رئيس الوزراء بإنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم؛ ومنعا من إلقاء المخلفات، يعتبر بمثابة رد فعل طبيعى لمسئول يشعر بالمسئولية.
وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه عندما تم تبطين الترع وزيادة أعمالها، أصبحت الترع تدخل الكتل السكنية، ما يهدد طلاب المدارس والأطفال.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن قرار رئيس الوزراء جاء فى إطار الإستجابة لشكاوى الأهالى ، مشيرا إلى أننا نأمل أن نعطى الأولوية للأماكن القريبة من المدارس ذات التعليم الأساسى.
وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محافظة المنوفية، لتفقد أعمال مشروع تبطين الترع في قرية "سٌبك الضحّاك" التابعة لمركز الباجور، كما اطلع على الموقف التنفيذي للمشروع على مستوى محافظة المنوفية.
وخلال تفقده ومرافقيه أعمال تبطين الترع بمركز الباجور، أكد رئيس الوزراء، أهمية الأعمال التي يتم تنفيذها في المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع على مستوى الجمهورية، ولاسيما في العمل على تحسين إدارة واستغلال المياه، وزيادة الإنتاجية، إلى جانب إضافة مساحات أخرى للأراضي الزراعية، فضلا عن تقليل الكميات المهدرة من المياه.
وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه عمدة قرية "سُبك الضحاك" والأهالي الذين أعربوا عن ترحيبهم بحفاوة بالغة، وحملوا الدكتور مصطفى مدبولى رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كافة المجهودات المبذولة في مختلف القطاعات، والمساعي التي تبذل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وكذلك دعمهم في الاستخدام الأمثل لوسائل الري الحديثة بنظام التنقيط بدلًا من الري بالغمر، مؤكدين أن ذلك ساعدهم في تحقيق وفر في الأيدي العاملة، وتقليل نسب هدر المياه من 40 إلى 50 في المائة، فضلًا عن توفير الأسمدة بنسبة 40 في المائة، وزيادة الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، بالإضافة إلى تبكير المحصول وتحسين المواصفات الإنتاجية، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاج المحاصيل، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، والتصدير للخارج، علاوة على البدء في زراعة محاصيل جديدة.
وخلال التفاف أهالي القرية حول رئيس الوزراء ومرافقيه للاستماع إلى مطالبهم، استجاب رئيس الوزراء لطلب الأهالي بضرورة إنشاء سور سلكي على حواف الترع التي تمر في منطقة الكتل السكانية؛ وذلك سعيا لحماية الأهالي وأطفالهم، ومنعا لإلقاء المخلفات بها، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تحقق فى هذا المشروع من الأهالى أنفسهم.