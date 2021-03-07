قافلة طبية من الهلال الآحمر إلى شمال سيناء لخدمة المرضي من أهالى الشيخ زويد

استقبلت الآدارة الصحية بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، القافلة الطبية التابعة للهلال الآحمر المصرى، للبدء في الكشف على المرضى من أهالى القرى ووسط مدينة الشيخ زويد.





وقال الدكتور محمد حسن أبورياش مدير الوحدة الصحية فى الشيخ زويد، إن القافلة التابعة للهلال الآحمر المصرى وصلت بالفعل اليوم الآحد، الى مدينة الشيخ زويد وسوف تتابع الكشف الطبى على المرضى علي مدار ثلاثة 3 أيام متواصلة.





وتضم القافلة الطبية العديد من التخصصات و هى " رمد- أنف وأذن وحنجرة-نساء- أطفال- جراحة عامة – باطنة – عظام".





وأضاف أبو رياش، أن أعضاء القافلة سيقومون اليوم بالكشف الطبي على أهالى قرية أبو طويلة ، وأبو زرعى العكور والمعنية والشهاوين وأبو خسائر والمناطق المجاورة، على أن يكون مقر الكشف في وحدة أبو طويلة الصحية.







وتابع مدير الآدارة الصحية بالشؤخ زويد ، أن غدا الآثنين عملية الكشف الطبي علي المواطنين بمقر الوحدة الصحية لقرية الشلاق غرب المدينة، على أن يكون الكشف لآهالى قبر عمير والمزلقان وقرية الشلاق والآسعاف والعجالين والمناطق القريبة من حى أبو غيث على الطريق الدولى القريب من حى أبو خوار ومدخل المدينة.





ويباشر أعضاء القافلة أعمالهم بالكشف الطبي علي المواطنين يوم الثلاثاء وهو اليوم الآخير للحملة الطبية، بمقر الوحدة الصحية الرئيسية بالشيخ زويد والقريبة من قسم الشرطة وشركة الكهرباء والسنترال، على أن يشمل الكشف وسط المدينة وحى الحمايدة والكوثر وحى بحبوح والقواسمة والشارع الدولى العام.





وقال مدير الآدارة الصحية ان الحجز باولوية الحضور فى نفس اليوم، مطالبا الحضور مراعاة عملية التباعد وعدم الزحام، موضحا أنه سوف يتم منع أى شخص من المرضى أو المرافقين الدخول بدون ارتداء كمامة، وأن جميع المداخل للوحدات الصحية تم تعقيمها ورشها، بحسب تعليمات وزارة الصحة فى مواجهة خطر الاصايع بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .





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