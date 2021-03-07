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برلمان

توقعات بترشح الدري للتشريعية والجندي للدفاع.. تنسيق حزبي يستبق انتخابات هيئات مكاتب لجان «الشيوخ»

الأحد 07/مارس/2021 - 05:37 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
شهدت الساعات الماضية، تنسيقًا بين الأحزاب والقوى السياسية حول انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وكشفت المشاورات عن بعض الترشيحات، ومن أهمها ترشيح النائب فرج الدري لرئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والفريق أسامة الجندي لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى.

وبحسب المشاورات الأولية، تم طرح اسم "نبيل دعبس" لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمى، بينما شملت الترشيحات للجنة الإدارة المحلية، كلًا من عصام هلال وعادل ناصر لرئاسة لجنة الإدارة المحلية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا، الاثنين، إجراء انتخابات للجان النوعية الـ 14، بعد دعوة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للأعضاء بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اللائحة الداخلية للمجلس. 

وشهدت الساعات الماضية تنسيقا بين حزب الأغلبية والقوى السياسية في الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية المكونة من الرؤساء والوكلاء وأمناء السر بعد أن تلقى المجلس رغبات الأعضاء الأصلية والاحتياطية.

وتنص المادة 38 من لائحة الشيوخ على: "تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية و لجنة الدفاع والأمن القومي.

وتضم أيضًا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وتضم لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الصحة والسكان ولجنة الزراعة والري ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام و لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
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