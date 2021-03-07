المصرية تربح 11.8 مليار جنيه.. أداء البورصات العربية خلال تعاملات بداية الأسبوع

ارتفع أداء البورصات العربية خلال تعاملات اليوم الاحد 7-3-2021، حيث ربحت البورصة المصرية 11.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع، وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على ارتفاع عند مستوى 9351 نقطة





البورصة المصرية تربح 11.8 مليار جنيه





اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 7 مارس 2021، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع مؤشر السوق الرئيسية EGX30 بنسبة 1.98 %، ليغلق عند مستوى 11,557 نقطة.





وبحسب بيانات البورصة المصرية اليوم فقد أغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 701.752 مليار جنيه، مسجلًا مكاسب بلغت 11.8 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.





ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 108.80 نقاط ليقفل عند مستوى 9351.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 565 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 157 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.



ارتفاع المؤشر العام لـ ال بورصة الكويت





أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر44 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5697 نقطة بنسبة صعود بلغت 79ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر236 مليون سهم تمت عبر 9470 صفقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت 19ر38 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر11 نقطة ليبلغ مستوى 77ر4660 نقطة، بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 3ر155 مليون سهم، تمت عبر 5342 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 ملايين دينار .





ارتفاع البورصة الأردنية بنسبة 0.49%





أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.49%، عند مستوى 1772.13 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.4 ملايين دينار أردني، نُفذت من خلال 2648 صفقة.









مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع





أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,476.49 نقطة بارتفاع قدره 3.02 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 642.62 نقطة بارتفاع قدره 1.20 نقطة عن معدل إقفاله السابق.





وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و218 ألفا و345 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 708 آلاف و514 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 75 صفقة.





مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) عند مستوى 17ر3655 نقطة مرتفعًا بـ 4ر2 نقطة، بنسبة 066ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 76ر3652 نقطة.





وبلغت قيمة التداول مليونين و152 ألفًا و372 ريالًا عمانيًا، مقارنة بـ 945 ألفًا و537 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 6ر127%.







