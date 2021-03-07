انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بعد توزيع لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور إسلام حسين، الباحث المتخصص في علم الفيروسات بأمريكا، إن الولايات المتحدة تشهد انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية منذ بداية عام 2021.





وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الانخفاض كان مصاحبا لبداية توزيع اللقاحات، لافتا إلى أن أمريكا تسير بمعدلات ممتازة في توزيع اللقاحات على المواطنين تقترب من 2.5 مليون جرعة في اليوم.





وأشار الباحث المتخصص في علم الفيروسات بأمريكا، إلى أن نتائج تناول اللقاحات بدأت تظهر بوضوح على المواحل العمرية المتقدمة في السن، وخاصة دور رعاية المسنين، لأنهم كانوا من أكثر الفئات العمرية المتأثرة بفيروس كورونا.





وأوضح الباحث المتخصص في علم الفيروسات بأمريكا، أن الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا انخفضت بنسبة كبيرة نتيجة لتناول اللقاحات، إضافة إلى انخفاض نسب دخول المستشفيات أيضا، مردفا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه خطة طموحة لإعطاء اللقاح لغالبية سكان الولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية فصل الصيف.