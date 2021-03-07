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تحيا مصر: الصندوق نجح في توفير 19868 مشروعا متناهي الصغر بتمويل أكثر من 330 مليونا

الأحد 07/مارس/2021 - 05:20 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق يحرص على تحول الدعم الاجتماعي لتنمية اقتصادية ليصبح للسيدة دخل تنفق من خلاله على الأسرة. 

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير أدوات الانتاج للسيدات ضمن برنامج "مستورة". 

وتابع أن البرنامج سالف الذكر يقدم تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة كل امرأة قادرة على العمل؛ لامتلاك مشروع صغير ومتناهي الصغر. 

وأكمل أن الصندوق نجح في توفير نحو 19868 مشروعا متناهي الصغر بمختلف المحافظات الجمهورية بتمويل بلغ 330 مليونا و850 ألف جنيه حتى الآن.
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