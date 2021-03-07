منة فضالي تشارك جمهورها صورا جديدة من كواليس "اخر نيزك"

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صورا جديدة لها من كواليس فيلمها الجديد "اخر نيزك" وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت الفنانة منة فضالي علي الصور، قائلة: "اسيا من فيلم "اخر نيزك" اخراج أستاذ ميدا".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت العديد من التعليقات حول اعجابهم بدورها المميز والشخصية الجديدة.

ويعد فيلم "آخر نيزك" التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة فيلم يتم عرضه على شاشات 3d ثلاثية الأبعاد، وهو ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية .

ويضم نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم محمد عز، حمزه العيلي، احمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، السورية نيرمين شوقي، اللبناني جاد ابو على، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".



