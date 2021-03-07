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محافظات

شباب ورياضة الإسكندرية: إنشاء ١١ ملعبا خماسيا في مراكز الشباب الأشد احتياجا

الأحد 07/مارس/2021 - 06:51 م
الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف
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أحمد بسيوني

وافقت وزارة الشباب والرياضة، على إنشاء ١١ ملعبا خماسيا بمراكز الشباب الأشد احتياجا بالإسكندرية، وذلك بناء على التنسيق بين الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بالإسكندرية إن هذا يأتي في إطار الاهتمام الذى توليه وزاره الشباب والرياضة بمراكز الشباب الأكثر احتياجا داخل المحافظة. 

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وأشارت إلى أن الوزارة وافقت على إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب ابوسنبل، وملعب خماسى بمركز شباب مبارك، وملعب خماسى بمركز شباب المطار، وملعب خماسى بمركز شباب طيبه، وملعب خماسى بمركز شباب مصطفى اسماعيل، وملعب خماسى بمركز شباب بورسعيد، وملعب قانونى بمركز شباب الحريه مريوط، وملعب خماسى بمركز شباب قريه ٤٥.

كما وافقت على إنشاء ملعب اكريلك بمركز شباب الظاهريه، وملعب اكريلك بمركز شباب برج العرب الجديد، وملعب اكريلك بمركز شباب طوسون.

وأكدت الشريف أن هذا يأتي في إطار اهتمام الوزارة و المديرية بدعم الشباب رياضيا واتاحة الفرصة امامهم للممارسة اللعبة الشعبية الأولى، وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز بناء مهارات الشباب.

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