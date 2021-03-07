الإدريسي: تثبيت التصنيف السيادي لمصرعند مستوى “+B” ينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لمصر على المدى طويل الأجل عند مستوى “+B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والإبقاء على التصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى +B.





قال على الادريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تقرير وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني شهادة دولية فى حق الاقتصاد المصرى و توكد على استقرار الوضع الاقتصادى بشكل عام و السياسات النقدية بشكل خاص.





اقرأ أيضا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية .. تعرف على الأسعار وأضاف علي الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإبقاء على التصنيف طويل الأجل عند مستوى +B، سي نعكس بالايجاب على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى و بالاخص المستثمرين الاجانب سواء على مستوى الاستثمارات المباشرة او غير المباشرة





وثبتت الوكالة، في تقرير لها أمس، التصنيف السيادي لمصر قصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن “التصنيف يعكس المرونة النسبية للاقتصاد المصري، والمستوى المناسب لاحتياطي النقد الأجنبي، والدعم المستمر من صندوق النقد الدولي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا”، وفقًا لموقع “مباشر”.





وتابع التقرير، أن التصنيف السيادي لمصر يعكس حجم الديون الخارجية المعتدل، واستعداد الحكومة لاستئناف الإصلاحات المالية. وألمح إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر في النصف الأول من العام المالي 2021، لتصل إلى 40 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بما يعادل تغطية للواردات لمدة 6.7 شهر، مقابل 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.



