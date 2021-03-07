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فن

اليوم.. نجل غادة عادل يجري مسحة كورونا «خاص»

الأحد 07/مارس/2021 - 05:55 م
بودى الهوارى ووالدته
بودى الهوارى ووالدته غادة عادل
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خالد صواف
قال الفنان الشاب بودى الهوارى، نجل النجمة غادة عادل، إنه سيجري اليوم مسحة طبية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا؛ خاصة بعد إيجابية مسحة والدته أمس.

وأضاف نجل النجمة غادة عادل، في تصريح لـ "صدى البلد"، "أنا بخير الحمد لله.. ولم تظهر عليّ أى أعراض خاصة بكورونا.. وسأنتظر نتيجة المسحة".


وتصدرت الفنانة غادة عادل، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

 

وتخضع غادة عادل حاليًا للعلاج المتبع  للشفاء من فيروس كورونا.


وكانت غادة عادل قالت في تصريح لـ "صدى البلد"، "نتيجة المسحة كانت إيجابية.. والأعراض خفيفة الحمد لله.. وأخضع حاليا للعزل المنزلي".


وتابعت "الأعراض ظهرت منذ يومين وبظهور المسحة تأكدت أنني أصابني الفيروس.. وأطلب من كل من خالطني في الفترة الأخيرة أن يخضع للعزل المنزلي".

 

كانت غادة عادل تقوم بتحضير فيلمها الجديد "بيت عز"، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم وإخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل الفترة المقبلة.


يذكر أن الفنانة غادة عادل أعلنت "بوستر" فيلم "قمر ١٤"، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، ويشاركها في البطولة شيرين رضا، خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك.


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