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مرأة

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها

الأحد 07/مارس/2021 - 08:58 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة غادة عادل مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا.


وتتميز الفنانة غادة ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.

وتخضع غادة عادل حاليًا للعلاج المتبع للشفاء من فيروس كورونا.


وكانت غادة عادل قالت في تصريح لـ "صدى البلد": "نتيجة المسحة كانت إيجابية.. والأعراض خفيفة الحمد لله.. وأخضع حاليا للعزل المنزلي". 


وتابعت: "الأعراض ظهرت منذ يومين وبظهور المسحة تأكدت أنني أصابني الفيروس.. وأطلب من كل من خالطني في الفترة الأخيرة أن يخضع للعزل المنزلي"


بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها
بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها
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بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها

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