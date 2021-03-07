نائب محافظ القاهرة تبحث أزمة أرض تقسيم جمعية اللاسلكي مع النواب

التقت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالنائبين حشمت ابو حجر وخالد طنطاوى عن دائرة دار السلام والبساتين؛ لطرح ازمة ارض تقسيم جمعية اللاسلكى وبحث أفضل السبل لحل الازمة مع المحافظة وانهاء موضوع الرصف والانارة .









وتم الاتفاق على عدة محاور أهمها تنفيذ دراسة وافية عن الموضوع كاملا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع اخر لاستعراض الدراسة والوصول إلى الاسباب التى تحول دون الوصول لانهاء الازمة وتذليلها واختيار افضل السبل لحلها.









كما تم عقد لقاء مع النائب محمد تيسير مطر النائب بالرلمان وامين سر لجنة حقوق الانسان بهدف النقاش فى عدة موضوعات متفرقة منها التعليم والصحة بالإضافة لمناقشة تصور للتعاون خلال المرحلة المقبلة.









ووعدت نائب المحافظ بالمتابعة والاهتمام والسعى لحل كل ما تم عرضه وتذليل اى عقبات إلى جانب التأكيد على عقد لقاء دورى لاستمرار التواصل. كما اكدت على التواصل والتعاون المستمر مع النواب لحل مشكلات المواطنين وتذليل اى عقبات من شأنها ان تؤرق المواطن او تسبب له اى متاعب باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آماله وطموحاته.









وفى ختام اللقاء اشارت نائب المحافظ إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد العديد من اللقاءات المثمرة مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين.







