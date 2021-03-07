إغلاق 3 منشآت و التحفظ على 190 كجم لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، برفقة محارب هيلع، رئيس حي شرق، حملة مكبرة استهدفت شارع اللواء أحمد علي و زنانيري كليوباترا وشارع الدلتا مع شارع طيبة بسبورتنج.





أسفرت الحملة عن التحفظ على ١٧٠ كجم من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر لحين العرض على النيابة المختصة، وإعدام فوري لكمية ٢٠ كجم من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.





وضبطت الحملة ٤٤ حالة إشغال، وحررت ٣٥ محضر بين رصد بيئي وأمن صناعي وتموين وصحة، وأغلقت ٣ منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وأيضًا لإدارة نشاط بدون ترخيص، وغرمت فوريًا عدد من المنشآت لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة ولإشغال الطريق، ليصل إجمالي الغرامات مبلغ ٩٥٠٠ جنيه.





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وشارك في الحملة سكرتير عام الحي وشركة نهضة مصر وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة ومكتب الصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين وإدارات؛ إشغال الطريق والإيرادات والنظافة والرصد البيئي بالحي.





يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة بالمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بالأسواق والمحال والمقاهي، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.



