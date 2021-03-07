ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إغلاق 3 منشآت و التحفظ على 190 كجم لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية

الأحد 07/مارس/2021 - 05:57 م
حملات الرقابة على
حملات الرقابة على المطاعم
Advertisements
أحمد بسيوني
قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، برفقة محارب هيلع، رئيس حي شرق، حملة مكبرة استهدفت شارع اللواء أحمد علي و زنانيري كليوباترا وشارع الدلتا مع شارع طيبة بسبورتنج.

أسفرت الحملة عن التحفظ على ١٧٠ كجم من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر لحين العرض على النيابة المختصة، وإعدام فوري لكمية ٢٠ كجم من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. 

وضبطت الحملة ٤٤ حالة إشغال، وحررت ٣٥ محضر بين رصد بيئي وأمن صناعي وتموين وصحة، وأغلقت ٣ منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وأيضًا لإدارة نشاط بدون ترخيص، وغرمت فوريًا عدد من المنشآت لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة ولإشغال الطريق، ليصل إجمالي الغرامات مبلغ ٩٥٠٠ جنيه.

اقرأ أيضا:

وشارك في الحملة سكرتير عام الحي وشركة نهضة مصر وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة ومكتب الصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين وإدارات؛ إشغال الطريق والإيرادات والنظافة والرصد البيئي بالحي.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة بالمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بالأسواق والمحال والمقاهي، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.  

إغلاق 3 منشآت و التحفظ على 190 كجم لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت و التحفظ على 190 كجم لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت و التحفظ على 190 كجم لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت و التحفظ على 190 كجم لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية
إغلاق 3 منشآت و التحفظ على 190 كجم لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. أحياء الإسكندرية تشن حملات للتصدي لظاهرة النباشين والفريزة

ضبط طن مواد غذائية مجهولة المصدر في الشرقية

تموين الإسكندرية: ضبط 22 ألف لتر مواد كيميائية مجهولة المصدر بمصنع

إغلاق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

التحفظ على 116 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة ومنتهية الصلاحية و134 كيلو أسماك غير صالحة في المنوفية

لمجابهة كورونا.. محافظة الإسكندرية تنتفض لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم

ترشيحاتنا

تصرفاتها غريبة.. خادم الملكة إليزابيث يفشي أسرارا عن الأميرة ديانا

انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بعد توزيع لقاح كورونا.. فيديو

السعودية تسجل 357 إصابة جديدة و4 وفيات بـ كورونا

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها

رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

قبل 30 مارس.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه لوحدات المرور

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

لخلافات مع زوجها المصرى.. انتحار تايوانية من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

ممنوع الخروج وقطع الإنترنت .. ماذا يحدث في بالي يوم 7 مارس؟

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور