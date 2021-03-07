وزير الدفاع الأمريكي: العلاقة مع السعودية جيدة جدا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية جيدة جدا.

وأضاف أوستن في تصريحات لشبكة "أيه.بي.سي" الأمريكية: "علينا والسعودية العمل معا لتحقيق أهدافنا وحماية مصالحنا".

وتابع: "السعودية شريك استراتيجي في المنطقة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي: " "ملتزمون بدعم السعودية كشريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط".



