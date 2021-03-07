اقتصاد القاهرة توضح موقف الطلاب الذين يواجهون مشكلات تقنية عند إجراء الامتحانات.. هندسة تكشف عن عقوبة الطلاب عند رصد حالات غش.. كيف بدأت جامعة القاهرة أسبوعها الثاني من الامتحانات؟

- عميد هندسة القاهرة يكشف عن عقوبة حالات الغش بالامتحانات

- اقتصاد القاهرة توضح موقف الطلاب الذين يواجهون مشكلات تقنية أثناء الامتحانات

- جامعة القاهرة تستمر فى تطبيق الإجراءات الاحترازية









بعد انتهاء الجامعات من الأسبوع الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ومع بداية أول أيام الأسبوع الثاني منها، تستمر جامعة القاهرة بمختلف كلياتها في تشديد الإجراءات الاحترازية وإلزام الجميع بتطبيقها ، مع وجود متابعة دورية ومستمرة لمعرفة مدى الالتزام بها وكذلك رصد محاولات الغش بالامتحانات ومعاقبة المخالفين لقواعد ولوائح الكليات.





فيما يلي نستعرض إجراءات الكليات عند رصد أي حالات غش بالامتحانات ، وموقف الطلاب الذين يواجهون مشكلات تقنية عند إجراء الامتحانات على المنصة الالكترونية .





كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن عقوبة الطالب عند إثبات حالة الغش عليه أثناء الامتحانات .





أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الطالب أو الطالبة الذي يتم إثبات حالة الغش عليه ، فإنه يتم تطبيق اللائحة الخاصة بالكلية عليه .





وأضاف: إن المشرف على اللجنة يقوم في هذه الحالة بعمل محضر ، وتحويل الطالب للشؤون القانونية والتحقيق معه ، وفي حال ثبوت الغش عليه يتم توقيع العقوبة عليه .





وأشار "عبد الفتاح" إلى أن الطالب يكون راسبا في المادة التي ثبت عليه فيها تهمة الغش ، والمادة التي قبلها ، وكذلك المادة التي تليها .





ونوه إلى أنه لم يتم رصد أي حالات غش في الامتحانات حتى الآن ، فهناك وعي والتزام من جانب الطلاب بقواعد ولوائح الكلية .





وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، قد أوضح خلال تصريحات خاصة ، إنه سيتم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري .





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وبالنسبة للفصل الدراسي الثاني ، فإنه من المقرر أن يبدأ في الاسبوع الأول من شهر إبريل القادم ، بنفس طريقة وخطة الفصل الدراسي الأول ، من حيث كيفية الحضور وتلقي المقررات والبرامج الدراسية .









من جانبه ، أوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، موقف طلاب البكالوريوس ، الذين يواجهون مشكلات تقنية أثناء إجراء الامتحانات على المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .





وأضاف "السعيد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه في حال مواجهة الطالب لأي مشكلة أثناء إجراء الامتحانات "أونلاين" على المنصة فإن الطالب يقوم بتقديم طلب لإعادة الامتحان ، لافتا إلى أنه يتم إعادة الامتحان بالنسبة للمشكلات الكبيرة التي تؤثر على الطالب ووقت الامتحان ، ففي هذه الحالة يتم تقديم الطلب والموافقة على إعادة الامتحان له بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات .





وأشار إلى أنه بالنسبة لامتحانات الدراسات العليا فتتم حضوريا داخل مقر الكلية وسط إجراءات احترازية مشددة ، كما أنه لم يتم رصد أي مشكلات تنظيمية أو صحية ، مع متابعة مستمرة ودائمة لإلزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة .





كما أن هناك إقبال كبير من جانب الطلاب على إجراء الامتحانات ، مع قلة طلبات الأعذار المقدمة من جانب الطلاب لتأجيل الامتحانات حيث بلغت نسب الحضور والاقبال على الامتحاانات 95% دون تلقي أي مشكلات من جانب الطلاب .





وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الامتحانات انطلقت بالكلية اعتبارا من السبت الماضي الموافق 27 من فبراير الماضي ، كما يتم إجراؤها "أونلاين" لطلاب مرحلة البكالوريوس ، على أن يتم إجراؤها حضوريا لطلاب الدراسات العليا ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة .





وفي ذات السياق ، قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، إن الامتحانات تتم حضوريا في مقر الكلية وسط إجراءات احترازية مشددة ، مع تقسيم الطلاب على ثلاث فترات ، منعا للتكدسات بينهم .





وأوضح خلال تصريحات خاصة ، أنه يتم طرح الامتحانات بنظام "البابل شيت" وتكون الأسئلة اختيار من متعدد أو ضع علامة صح أو خطأ ، بحيث تكون مدة الامتحان ساعة واحدة ويتم مغادرة الطالب فور الانتهاء من الامتحان .





وأشار "رجب" إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات سواء تنظيمية أو صحية ، أو أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، لافتًا إلى أن هناك التزام كبير من جانب الطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة .





وأكد عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة على أن هناك متابعة مستمرة ودائمة من قبل إدارة الكلية ، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية ، حيث أنه لم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن .





ونوه بأنه يتم تصحيح المواد فور الانتهاء من الامتحانات بجهاز "البابل شيت" الموجود بالكلية ، ورصد الدرجات الخاصة بكل مادة ، ليتم إعلان النتائج فور الانتهاء من جميع الامتحانات ، وفقًا لتوجيهات رئيس الجامعة .