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تحيا مصر: الصندوق نفذ مبادرة "سجون بلا غارمين" و الإفراج عن 1400 سيدة

الأحد 07/مارس/2021 - 05:57 م
تحيا مصر
تحيا مصر
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عادل نصار
كشف محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أبرز وأهم ما قدمه الصندوق منذ تأسيسه، مؤكدا أنه يعمل على عدد من المبادرات التي تهتم بالمرأة المصرية بمختلف المجالات. 

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه منذ عام 2014 نفذ الصندوق مبادرة "سجون بلا غارمين" وتم الإفراج عن 1400 سيدة على ذمة قضايا خاصة بالاستدانة مقابل تجهيز الفتيات. 

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أنه تم تطوير المبادرات لتوفير فرصة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية لتخفيف العبء على السيدة المعيلة والفتيات الموجودة بدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن.
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