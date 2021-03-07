إشادة برلمانية بتعاقد مصر مع شركة سامسونج العالمية لتصنيع التابلت التعليمي.. نواب: يوفر وظائف جديدة للشباب.. ويقلل الاستيراد من الخارج

- صناعة النواب توضح فوائد إنشاء مصنع جديد لـ التابلت في مصر - برلمانية: تصنيع التابلت بمصر يدعم جودة البنية التحتية للتعليم الإلكتروني - نائب بـ الشيوخ يطالب بتفعيل استخدام التابلت لطلاب التعليم الفني





تعاقدت مصر مع شركة "سامسونج" العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي" التابلت"، الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ومسئولى الشركة.





أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن تصنيع التابلت التعليمي في مصر سيكون بمثابة طفرة فريدة من نوعها من شأنها إعلاء تصنيف مركز التعليم المصري ضمن أفضل دول العالم، كما أن ذلك سيعمل علي إيجاد وفرة من الأجهزة الإلكترونية التي تعد ضمن البنية الأساسية للعملية التعليمية بالوفت الراهن.





أشادت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطلاق مبادرة " مصر تصنع الإلكترونيات" والتى جاءت ضمنها تعاقدت مصر مع شركة "سامسونج" العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي" التابلت"، الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ومسئولى الشركة.

وقالت "متى" لـ"صدى البلد"، إن أى مبادرة يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تصب فى خدمة المواطن البسيط فى المقام الاول، مؤكدة أن إنشاء مبنى بنى سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار لإفتتاح مصنع جديد للتابلت يوفر ملايين من فرص العمل الجديدة للشباب فضلا عن تقليل الاستيراد من الخارج وتوفير عملة صعبة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى له رؤية كبيرة تترجم على ارض الواقع من خلال المبادرات الرئاسية التى يطلقها فى جميع المجالات والتى تهتم بالتكنولوجيا والصناعة والشباب والمواطن البسيط.

ومن جانبها، أشادت النائبة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، بخطوة مصر في تصنيع التابلت التعليمي والتي سيكون لها مردود إيجابي كبير علي الجانبي التعليمي والإقتصادي ولا سيما في ظل إتجاه الدولة لتوطين الصناعة.



أكدت " بكري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تصنيع التابلت التعليمي في مصر سيكون بمثابة طفرة فريدة من نوعها من شأنها إعلاء تصنيف مركز التعليم المصري ضمن أفضل دول العالم، كما أن ذلك سيعمل علي إيجاد وفرة من الأجهزة الإلكترونية التي تعد ضمن البنية الأساسية للعملية التعليمية بالوفت الراهن.





كما، قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن تعاقد مصر مع شركة سامسونج العالمية لتصنيع التابلت التعليمي، تعد بداية قوية لدخول الدولة حيز تصنيع الإلكترونيات مما يكون له مردود إيجابي في نهضة مجالي التعليم والإقتصاد في آن واحد وذلك من خلال تبادل الخبرات الفنية التي تمنح العمالة المصرية التكيف مع كل ما هو جديد بسوق الصناعة.









طالب " البلشي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تفعيل آلية التابلت لطلاب التعليم الفني أيضا بإعتباره جزء هام ومؤثر بالنسبة لمتطلبات سوق العمل بالفترة الراهنة وذلك تزامنا مع أهتمام القيادة السياسية بنطوير إستراتيجية التعليم الفني بما يسهم في تخريج فننين وعمالة متمكنة من ثغرات مختلف المهن والحرف الصناعية.









ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن أبرز فوائد هذا التعاقد هو تقليل الإستيراد من الإلكترونيات وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن الإتجاه في تصديرها فيما بعد حال تدريب الطلاب والعمال علي كافة أوجه طرق التصنيع، كما أن وجود مصنع لشركة عالمية كسامسونج من شأنه إستقطاب آلاف المتدربين لمنحهم فيما يعرف بـ " أسرار الصنعة".









وتابع النائب، هذه الخطوة تتماشي أيضا مع إتجاه مصر لتوطين الصناعة وتحقيق تنمية شاملة مستدامة تقوم علي إستغلال مواردها أفضل إستغلال .



