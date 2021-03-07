نوال الزغبي توجه نيشان في حلقة جديدة من برنامج "بصراحة مع"

شاركت الفنانة نوال الزغبي بصور جديدة لها برفقة الإعلامي نيشان، عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ويستضيف برنامج "بصراحة مع" عبر شاشة mbc1، كلا من الإعلامي اللبناني نيشان، النجمة الذهبية نوال الزغبي، في حلقة جديدة، اليوم الأحد 7 مارس 2021، الساعة 10 ليلًا بتوقيت السعودية.

وظهرت نوال الزغبي باطلالة كلاسيكية أنيقة، وارتدت بنطلون أبيض وبلوزة سوداء مطرزة، وحرصت على اضافت اكسسوارات تكمل جمال طلتها.

بينما تألق نيشان بجاكيت جلد أسود ذو اكمام زرقاء، وبنطلون كلاسيكي أسود.

جدير بالذكر، أن كليب أغنية "عقلي وقف" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي حقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم .