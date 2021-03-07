الدوري التونسي .. النجم الساحلي يقفز للمركز الثاني مؤقتا بعد الفوز على مستقبل سليمان

حقق فريق النجم الساحلي فوزا مستحقا علي مستقبل سليمان بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بوعلي لحوار، في الجولة الـ16 ، ضمن منافسات الدوري التونسي .









وأهدر النجم الساحلي ركلة جزاء عن طريق إيهاب المساكني فى الدقيقة 8 من عمر الشوط الشوط الاول .









وافتتح النجم الساحلي التهديف فى الدقيقة 45 عن طريق رضوان زردوم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .









وأضاف النجم الساحلي الهدف الثاني فى الدقيقة 93 عن طريق الطيب المزياني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .







