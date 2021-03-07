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محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل تطوير الكورنيش

الأحد 07/مارس/2021 - 06:26 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم إزالة العديد من المباني على الكورنيش والتى تحجب رؤيته عن أهالى المحافظة وضيوفها، ضمن خطة تطوير الكورنيش.


وأضاف الشريف خلال مداخلة مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دى أم سى"، 70% من الكورنيش أصبح متاحا حاليا للجميع، وتوفير أماكن للمواطنين بالمجان.

ووضع الشريف اليوم إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان الجندي المجهول بالمنشية، وذلك بمناسبة احتفالات يوم الشهيد والمحارب القديم. 

وأكد المحافظ أن مكتبه مفتوح لجميع أهالي الشهداء دائما، وأن لهم الأولوية في تلبية جميع طلباتهم وهذا أقل ما يمكن تقديمه ردا لجميل شهدائنا الذين ضربوا أسمى معاني التضحية للدفاع عن أرض مصر وشعبها لتظل مصر قوية صامدة والوصول بها للمكانة التي تستحقها على مر التاريخ
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