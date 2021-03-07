إعادة فتح دور السينما فى السعودية بعد شهر من الإغلاق

انطلقت اليوم الأحد عروض السينما بالمملكة العربية السعودية من جديد، بعد فترة توقف شهدتها الأسابيع الماضية بسبب جائحة كورونا.

و قررت السعودية عودة تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وفتح دور السينما والمراكز الترفيهية، فيما يستمر إيقاف المناسبات والحفلات كافة حتى إشعار آخر.





كان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قد أعلن في وقت سابق عن مواعيد إطلاق دورته الافتتاحية والتي ستقام من 11 إلى 20 نوفمبر 2021 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

يتبنى المهرجان في عام 2021 شعار” تحوّلات“، تأكيداّ على قدرة السينما على إحداث تحوّلات إيجابية، انعكست على الساحة المحلية مع عودة السينما إلى السعودية عام 2019، إضافة إلى النهضة التي يمرّ بها المشهد السينمائي السعودي والعربي، ودور الثقافة السينمائية في خلق انفتاح جديد تطلّ من خلاله السعودية على العالم أجمع.

تتواصل فعاليات المهرجان على مدى 10 أيام، ويستعرض كيف استطاعت السينما التأقلم والتحوّل إلى العصر الرقمي، والمنصات الجديدة لإيصال وتوزيع المحتوى. كما يسلّط الضوء على تغيّر الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة السينما.