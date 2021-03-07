التعبئة والإحصاء.. 13 مولودا كل ثانية و4 مواليد في الدقيقة و277 في الساعة.. تفاصيل

قالت الإعلامية عزة مصطفي، إن مشكلة الزيادة السكانية هي مشكلة صعبة للغاية وقضيتنا كلنا.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"،:" مصر فيها مولود كل 13 ثانية اى ما يعادل 4 مواليد في الدقيقة و277 مولود في الساعة".





وأردف:" الزيادة السكانية كبيرة للغاية حيث يصل عدد المواليد في اليوم لـ 6 آلاف طفل و 192 مولود في الشهر وهي أرقام الجهاز العام للتعبئة والإحصاء".









وأشارت إلي أن جهاز التعبئة والإحصاء توقع وصول مصر 119 مليون نسمة و800ألف سنة 2030 وهو رقم يعادل عدد سكان 15 دولة أوروبية و14 دولة عربية.



