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برلمان

المصريين الأحرار يحث الجالية في السعودية لتلقي لقاح كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 06:35 م
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
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حسن رضوان
ناشدت أمانة شؤون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، أبناء الجالية بالمملكة العربية السعودية بتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال التسجيل ببرنامج صحتي ومتوفر في جميع مراكز وزارة الصحة.

وقال أحمد على حسن مسؤول المصريين بقطاع الخليج في الحزب، ان السعودية وفرت لقاح مكافحة فيروس كورونا مجانا للمقيمين بها ومتوافر في الغالبية العظمى من الصيدليات، وحرصا علي حياة وسلامة الجميع ندعو المصريين لاصدار جواز سفر صحى وتلقي اللقاح. 

وأعرب عن تقديره للملكة السعودية وقيادتها لاتخاذ قرارات سريعة بشأن محاصرة الفيروس، داعين ان يحفظ الله مصر والسعودية وكافة بلدان العالم من الوباء وتعود الحياة إلي طبيعتها.
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