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محافظات

نواب جنوب سيناء: المحافظة لم تشهد طفرة في التعليم إلا في عهد السيسي

الأحد 07/مارس/2021 - 07:06 م
لنائب الوفدي محمد
لنائب الوفدي محمد عوض السيد
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ايمن محمد
قال  النائب الوفدي  محمد عوض السيد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن جنوب سيناء لم تشهد تلك الطفرة في مجال التعليم الجامعي الا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا إلي أن جنوب سيناء يوجد بها الآن ١٣ كلية مشيرا إلي أن التعليم الجامعي سوف ينهي معظم المشكلات في التعليم والتسرب حيث هناك بعض العادات التي تحرم الفتيات من الانتقال للمحافظات أخري للتعليم .

أضاف عوض أن التنمية والتعليم التي حدثت علي ارض جنوب سيناء تحارب أي فكر متطرف .

جاء ذلك علي هامش وضع حجر اساس اول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء؛ جامعة السويس حيث وضع حجر الأساس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  بالإضافة لتفقد مقر جامعة الملك سلمان بطور سيناء .

وجه النائب حميد سليمان ابو بريك عضو مجلس النواب  عن حزب مستقبل وطن  الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يولية من اهتمام كبير للتعليم بجنوب سيناء وقدم الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مشيرا إلي جنوب سيناء تشهد تنمية حقيقية في مجال التعليم  مما قد يسهم في ارتقاء المجتمع وتعمير سيناء في كل المجالات .
 
وكان قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  بجولة تفقدية لجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة طور سيناء، يرافقهما الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، والدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية.
 
رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ  والمتابعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمدن خليج السويس، وذلك للاطمئنان على استعداد الجامعة لتشغيل المقر الرئيسي للجامعة، اعتبارًا من العام الجامعي 2021-2022.
 
واستمع الوزير والمحافظ  خلال الجولة التفقدية لشرح كامل حول الخطط التي تضعها الجامعة لتوفير المنح الدراسية لأبناء محافظة جنوب سيناء، والتجهيزات اللازمة التي تقوم بها الكليات استعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الجامعي المقبل.

تفقد عبدالغفار وفودة مباني إدارة الجامعة والكليات وملحقاتها من فصول ومعامل وقاعة المؤتمرات، والمكتبة المركزية، وصالة الألعاب، وكذلك المنطقة الترفيهية من ملاعب قدم قياسية، وملاعب خماسية، وملاعب متنوعة، وحمام سباحة.
 
 
كما قام الوزير والمحافظ بجولة داخل المباني السكنية الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأشاد  بمستوى الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني استعدادًا لبدء الدراسة في العام الجامعي القادم، موجهًا بالاستخدام الأمثل لكافة المساحات المتوفرة بالجامعة.

وأشاد عبدالغفار بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت الجامعة وفقًا للمواصفات عالمية، مشددًا على المتابعة المستمرة من جانب القيادة السياسية للمشروعات القومية التي تساهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر.
 
جدير بالذكر أن مساحة مقر جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور تبلغ مائتي فدان في المرحلة الأولى، ويحتوي الفرع على كليات (الهندسة، والصناعات التكنولوجية، والطب، وطب الأسنان، والتمريض)، كما يوجد منطقة متكاملة للألعاب الرياضية تحتوي على العديد من الملاعب المكشوفة، و صالات الألعاب المغطاة، وحمام سباحة أوليمبي، ومركز للمؤتمرات مجهز بأحدث النظم السمعية والبصرية.
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