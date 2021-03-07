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حقيقة بيع المياه للمزارعين.. تفاصيل رسوم تراخيص آلات رفع مياه الري في القانون الجديد ..فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 06:49 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، عن تفاصيل مشروع قانون الري الجديد، مؤكدا أن الوزارة ترفض تماما بيع المياه.

وقال "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن المادة 38 من القانون حددت رسوم تراخيص لـ آلات رفع المياه.

وكشف المتحدث باسم وزارة الري، عن أن رسوم تراخيص آلات رفع المياه لا تشمل الآلات التي توجد على مساقي خاصة يستخدمها المزارع لري أرضه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن رسوم تراخيص آلات رفع المياه تشمل الآلات التي تُوضع على الترع العامة، لافتا إلى أن رسوم التراخيص تحدد حسب كمية المياه التي ترفعها المياه.

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