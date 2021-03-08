في حواره لـ «صدى البلد» آمون مرتضى يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع تعمير الساحل الشمالي الغربي.. 750 مليون جنيه خطة التطوير في العام الحالي.. وربط 40 تجمعا صحراويا ببعضها

رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى فى حوار لـ صدى البلد :

- 750 مليون جنية اجمالى خطة الجهاز للعام الحالى

- ازدواج طريق سيوة - مطروح لأول مرة بالرصف الخرساني بتكلفة 2 مليار ونصف

- ربط 40 تجمع صحراوى لخلق مجتمعات عمرانية جديدة

- توصيل مياه الشرب لواحة سيوة

- انشاء مثلث الجارة سيوة مطروح كمحور تنموى جديد بالصحراء الغربية

- افتتاح مجزر الحمام خلال الشهر الحالى والبدء فى تطوير مجزر مطروح

- تنفيذ اكبر خطة لمواجهة التصحر العام الحالى بقيمة 20 مليون جنيه









يعد جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أحد أهم أجهزة الدولة التابعة لوزارة الإسكان، والذى يقوم بدور كبير لتنمية محافظة مطروح برفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمواطنين.





وتمتلك محافظة مطروح مساحة كبيرة من الأراضى تصل إلى ثمن مساحة مصر، ويعمل جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي على تنفيذ مشروعات التعمير بها طبقًا للرؤية الإستراتيجية للتنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي، خاصة أن محافظة مطروح تعد هى مستقبل التنمية بمصر.









"صدى البلد" أجرى حوارا مع المهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والذى أحدث نشاطا ملحوظا ونقلة كبيرة فى عمل الجهاز بمطروح منذ تولية المسئولية، وكشف خلال الحوار عن الأنشطة والخطط الحالية والمستقبلية التى يقوم بها الجهاز لتنمية محافظة مطروح.









حدثنا عن دور الجهاز في التنمية؟

جهاز تعمير للساحل الشمالي الغربي له أهمية كبيرة فى تنمية منطقة من أهم المناطق بمصر بوابة مصر الغربية محافظة مطروح، حيث يعمل الجهاز على إنشاء الطرق الإستراتيجية والمحاور التنموية لخلق تجمعات جديدة وتوصيل المناطق النائية بالمناطق العمرانية ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمواطنين من خلال مكافحة التصحر وتنمية القرى البدوية، وتنمية المرأة البدوية، وإنشاء آبار وسدود واستصلاح أراضٍ، والتغذية بمياه الشرب النقية، والصرف الصحي، وتصل تكلفة الأعمال التى تتم بمطروح هذا العام إلى 750 مليون جنيه.









ماذا عن دور الجهاز فى تنمية واحة سيوة؟

واحة سيوة من أفضل المناطق بمصر، والتى تمتلك العديد من المقومات السياحية والزراعية والأثرية، بالإضافة إلى الملح السيوى ذي الخواص عالية الجودة والذى يصدر للخارج نظرا لكونه من أفضل أنواع الملح، والذى يدخل فى العديد من الصناعات.





وقد وجه رئيس الجمهورية بتنمية الواحة من جميع الجوانب بعد سنوات من الانعزال، لذلك فإن هناك اهتماما كبيرا بسيوة وتمت إقامة العديد من المشروعات الخدمية بها.









ما تفاصيل ازدواج طريق سيوة مرسى مطروح الجديد؟

لأول مرة في المنطقة الغربية يتم ازدواج طريق سيوة ورصف طريق سيوة مطروح بالرصف الخرساني بعرض 12 م للطريق لتحمل السيارات النقل الثقيل المغادرة من واحة سيوة، بالإضافة إلى نشر تكنولوجيا جديدة تدخل على مجال الطرق السريعة.









تكلفة ازدواج طريق سيوة مطروح تصل إلى 2 مليار جنيه ونصف بطول 300 كيلو رصف خرساني، وتم تقسيم العمل بالطريق الخرساني إلى 6 قطاعات كل قطاع 50 كيلو مترا والمستهدف الانتهاء من كل 50 كيلو في 14 شهرا، وتم البدء في أعمال تمهيد ودك أول 50 كيلو متر بتكلفة تقديرية 420 مليون جنيه، وتنتهى يناير 2022 ، وخلال شهر أبريل سيتم البدء في ثاني 50 كيلو مترا لسرعة إنجاز الأعمال بطريق سيوة مطروح.









وماذا عن مردود ازدواج الطريق على واحة سيوة؟

وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بخلق محور تنموى جديد يعمل على دفع التنمية السياحية والزراعية والتجارية وجذب الاستثمار للواحة.





وجميع الأعمال بالطريق تتم بأيدٍ مصرية، وسيعمل الطريق على فتح مجالات عمل لأبناء مطروح وسيوة وسيوجد نشاط وحركة على جانبي الطريق بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية.









وعن تطوير مدخل واحة سيوة؟

مدخل واحة سيوة كان لا يتناسب مع الطبيعة السياحية للواحة، فكان لا بد من النظر إلى تطويره، حيث تم تطوير مدخل طريق سيوة بدءا من نقطة الشرطة داخل المدينة وحتى مسافة 7.6 كم تقريبا وهى نقطة بداية المحور الخرسانى الجديد وبتكلفة استثمارية 65 مليون جنيه، وقد تمت إزالة جميع المعوقات لتوسعة المدخل من 8 أمتار إلى 10 أمتار، وتم الانتهاء من تركيب البردورات وعمل الأرصفة تتناسب مع الطابع المعمارى لسيوة وإعادة ضبط مناسيب الصرف الصحى بالتعاون مع شركة الصرف الصحى، وجميع الأعمال تتم تحت إشراف نخبة متميزة من مهندسي وفنيي الجهاز.









وماذا عن أهم أعمال الرصف والتطوير بالواحة؟

الدفع بمزيد من الجهود والأعمال والتدفقات المالية اللازمة للانتهاء من أعمال الرصف بالواحة، ويتم رصف طريق قرية بهى الدين غرب واحة سيوة بطبقتين من الخلطة الإسفلتية بتكلفة استثمارية 65 مليون جنيه ومنتظر الانتهاء من الأعمال خلال شهر مايو 2021.









ويعمل الطريق على تسهيل الوصول إلى المناطق السياحية التى كان يصعب الوصول إليها، مما سيعمل على تحقيق تنمية سياحة بالواحة لزيادة الإقبال عليها.









وقد تمكن الجهاز من الانتهاء من مشروع إنشاء 12 بيتا بدويا ببهى الدين بتكلفة 2 مليون جنيه، وتبلغ مساحة المنزل الواحد ٦٥ مترا وتوصيل جميع الخدمات والمرافق مع مراعاة الزيادة المستقبلية القرية البدوية التى تناسب الأسر السيوية.









وماذا عن توفير مياه الشرب لواحة سيوة؟

استجابة من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب لأهالى سيوة لمعالجة مشكلة نقص إمدادات مياه الشرب، انتهى جهاز التعمير من الأعمال الخاصة بحفر بئر مياه الشرب الجديد في سيوة، حيث قامت محافظة مطروح بالتمويل بمبلغ 7 ملايين، وقام جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بالتصميم والتنفيذ وتدفق الماء من عمق 900 متر تدفق ذاتى بدون أى طلمبات وحجم تدفق يقرب من 330 مترا مكعبا فى الساعة، ودرجة حرارة تقترب من 40 درجة مئوية، وتم الانتهاء من البئر فى 57 يوما، ونسبة الاملاح 200 جزء فى المليون، مما يعنى أنه أشد عزوبة من مياه النيل.









وماذا عن دور الجهاز فى تنمية أصغر واحة مصرية "الجارة"؟

من أهم مشاكل واحة الجارة عدم وجود طريق للوصول إليها، حيث يتم حاليا أعمال رصف طريق الجارة - بئر النص بإجمالي 110 كيلو مترات، بتكلفة 133 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 80% من الطريق، ومن المقرر الانتهاء من الطريق فى شهر يونيو من العام الحالى.









ويتم أيضا رصف طريق (الجارة - سيوة) بطول ٩٦ كيلومترا، بتكلفة إجمالية ٣٣٢.٩ مليون جنيه، لتصبح قرية "جارة أم الصغير" من النقاط الهامة، بعد ربطها بطريق سيوة ومطروح، لتكون مثلثا تنمويا جديدا في المنطقة الغربية.









وماذا عن دور الجهاز فى مكافحة التصحر بمطروح؟

تم الانتهاء من الأعمال بأكبر ميزانية لمكافحة التصحر فى منطقة الساحل الشمالى الغربى لعام 2020/2021 وبإجمالى قيمة مالية 20 مليون جنيه، والأعمال عباره عن إنشاء 1100 بئر نشو سعة 100 م3 و لأول مرة تطهير21 بئرا رومانيا بسعات مختلفة من 350 م3 وحتى 3000م3 وإنشاء 100 سد للتنمية الزراعية بمختلف أنحاء محافظة مطروح، و180 خزانا لآبار دورات المياه، مما سيكون له أكبر الأثر فى حصاد أكبر كمية من مياه أمطار الخير والمساهمة فى التنمية فى مختلف أنحاء محافظة مطروح.









وما دور الجهاز فى الربط بين التجمعات الصحراوية؟

تم الانتهاء من مشروع توصيلات المجتمعات البدوية بالطرق الرئيسية، حيث تم ربط 40 تجمعا بدويا بالطرق الرئيسية بطول 83 كيلو مترا، بتكلفة 93 مليون جنيه لفتح شريان جديد، مما ساعد على قيام أنشطة على جانب الطرق.









وهناك 5 مشروعات يتم العمل عليها حاليا لربط التجمعات السكانية بالطرق الرئيسية، منها مشروع بمنطقة براني والسلوم بطول 54 كيلو بتكلفة 28 مليون جنيه، وهناك مشروع بمدينة الحمام لربط قرى البنجر بتكلفة 55 مليون جنيه، وبمجموع أطوال 36 كم.









وعن دور الجهاز فى اعمال تطوير المجازر؟

يتم حاليا تطوير مجزر الحمام والمقرر الانتهاء منه شهر مارس الحالى، وهو إحدى ثمار التعاون بين وزارة الإسكان ممثله فى الجهاز المركزى للتعمير مع وزارة التنمية المحلية، وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية المدنية 17 مليون جنيه وتكلفة الأعمال الميكانيكية والكهربائية 20 مليون جنيه، ويحتوى على صالتين للذبح إحداهما للماشية والآخر للأغنام، والأعمال تتم بإشراف نخبة متميزة من المهندسين والفنيين بالجهاز، وسيتم تطوير مجزر مدينة مرسى مطروح بتكلفة 21 مليون جنيه.







