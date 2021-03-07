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حوادث

خلافات بين نيوزيلاندا وأستراليا .. دول أوروبا تسحب الجنسية من مواطنيها المتورطين فى الإرهاب

الأحد 07/مارس/2021 - 06:35 م
الجماعات الارهابية
الجماعات الارهابية
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مصطفى رماح
مكافحة الارهاب اصبحت اكبر المشاكل التى تواجه الدول على مستوى العالم خاصة بعد تبنى بعض الدول للجماعات الارهابية وتمويلها لتنفيذ مخططاتها

لم يقتصر الارهاب على تجنيد الشباب فى الدول العربية فقط بل امتد ليجند شبابا من عدة دول اوروبية لتسهيل تنفيذ عمليات عدائية فى تلك الدول .

اتخذت العديد من الدول الارهابية اجراءات صارمة على كل من يثبت انضمامة للحماعات الارهابية او مشاركته فكرهم الخبيث ، حيث اصدرت عدة دول اوروبية قوانين تسقط الجنسية عن كل من يتورت فى عمل ارهابى .

وفى الاونه الاخيره تصاعد الخلافات بين الجانبين الاسترالي والنيوزيلاندي ازاء واقعة ضبط امراءة تنتمي لتنظيم داعش تحمل الجنسيتين واضطلاع الحكومة الاسترالية باسقاط الجنسية عنها دون التنسيق مع الجانب النيوزيلاندي وعقد رؤساء البلدين مؤتمرين صحفيين تبادلا خلاله توجية الانتقادات.
وتركت كل تلك الاحداث التى يشهدها العالم اثرا ايجابيا فى وعى المواطن المصرى من خلال وقوفه دائما فى صف قرارات الدولة فى تلك القضية الخطيرة وتأيده لكل الاجراءات التى تتخذها الدولة لمحاربة الارهاب والحفاظ على الامن القومى المصرى.

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