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مرأة

توقفي عن استخدامها فورا.. مخاطر استخدام الغسول المهبلي

الأحد 07/مارس/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
حث خبراء الصحة النساء على عدم تجاهل نظافتهن الحميمة ، وحذروا من استخدام غسولات المهبل المليئة بالمواد الكيميائية التي تزيد من خطر الإصابة.
و في دراسة حديثه عشية يوم المرأة العالمي ، نصح الخبراء اليوم الأحد باستخدام منتجات النظافة التي تحتوي على مكونات طبيعية غنية بخصائص الوقاية من البكتيريا والفطريات.

يجب علي النساء أن يستخدمن بشكل خاص تلك الغسولات الحميمة التي تعزز صحة بشرتهن وتكون بمثابة علاج إضافي مفيد لأولئك الذين يعانون من التهابات المهبل وفقا ل " indianexpress"


في الغالب ، وجد أن المنتجات القائمة على المواد الكيميائية لها آثار صحية ضارة على النساء. ومن ثم عندما يتعلق الأمر بالأعضاء الداخلية للمرأة ، من المهم توخي الحذر ، كما أكد الخبراء أن إضافة مواد كيميائية مثل السيليكون والألوان الاصطناعية في مثل هذه المنتجات يجب حظرها بشكل صارم.

حيث إن هناك جهلًا واسع النطاق بين النساء عندما يتعلق الأمر بنظافتهن الحميمة. ما لا يقل عن ثماني نساء من كل عشر نساء معرضات للعدوى المهبلية ، بينما يتجاهل 80 في المائة على الأقل أهمية النظافة الداخلية بسبب مواجهة العديد من مشاكل العدوى البكتيرية والفطرية ، وفقًا للبيانات. وبالمثل ، فإن النساء في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا لا يشاركن مثل هذه المشاكل إما بسبب جدولهن المزدحم أو الخجل ، وفقًا لعدة دراسات. كما أكدت حكومة الاتحاد على ممارسات النظافة الآمنة.


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