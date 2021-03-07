توقفي عن استخدامها فورا.. مخاطر استخدام الغسول المهبلي

حث خبراء الصحة النساء على عدم تجاهل نظافتهن الحميمة ، وحذروا من استخدام غسولات المهبل المليئة بالمواد الكيميائية التي تزيد من خطر الإصابة.

و في دراسة حديثه عشية يوم المرأة العالمي ، نصح الخبراء اليوم الأحد باستخدام منتجات النظافة التي تحتوي على مكونات طبيعية غنية بخصائص الوقاية من البكتيريا والفطريات.





يجب علي النساء أن يستخدمن بشكل خاص تلك الغسولات الحميمة التي تعزز صحة بشرتهن وتكون بمثابة علاج إضافي مفيد لأولئك الذين يعانون من التهابات المهبل وفقا ل " indianexpress"







