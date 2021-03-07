شاهد.. أبو عاصي يوضح 10 أمراض للجهل تصيب بعض العاملين بالدعوة

وأوضح «أبو عاصي » خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن ذلك مثل من يقول: « أُمِرتُ أَنْ أُقاتِل النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّه، وأن محمدًا رسول الله» ، وبالتالى يطالب بقتل كل الناس عشان دعوة فى مخه هو فقط، دون أن يتعلم ولا يعرف أسباب الحديث.





وأشار إلى أن الثانى، لا يعرف مقاصد الشرع، فالنبى محمد صلى الله عليه وسلم، أمر بالسواك والمقصد هنا نظافة الفم، بالسواك او غيره، فتجدهم يحرمون أدوات نظافة الأسنان، لافتا إلى أن الشخص الثالث هو من تلتبس عنه اللحكام، فلا يفرق بين الحرام والمكروه والفاسد، فتجده يحرم كل شىء.





وأفاد بأن الرابع لا يدرك مراتب الاحكام، فتجده كلما قرأ نصيا يختلط عليه الاخر، فمثلا تجده يدخل أمور مختلف فيها من قبل العلماء فى العقيدة، فهذا لا يفرق بين الأحكام الشرعية، والعقيدة التى لا مساس ولا رأى فيها، منوهًا بأن الشخص تجده عنده أساءة من المسلمين، كلما سمع فتوى يقول هذه مستوردة من الخارج هذه ليس لها علاقة بالإسلام وبتجامل أوروبا والمسؤولين، وكأنه جعل الناس منافقين.