شاهد.. أبو عاصي يوضح 10 أمراض للجهل تصيب بعض العاملين بالدعوة

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن هناك عشرة أمراض للجهل عند بعض العاملين بالدعوة، الأول هو قلة الفقه، وهذا يترتب عليه شخص نصف متعلم، مثل كثير مما يشتغلون بالدعوة، تجده يحفظ حديثًا نبويًا.
وأوضح «أبو عاصي» خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن ذلك مثل من يقول: «أُمِرتُ أَنْ أُقاتِل النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّه، وأن محمدًا رسول الله»، وبالتالى يطالب بقتل كل الناس عشان دعوة فى مخه هو فقط، دون أن يتعلم ولا يعرف أسباب الحديث.
وأشار إلى أن الثانى، لا يعرف مقاصد الشرع، فالنبى محمد صلى الله عليه وسلم، أمر بالسواك والمقصد هنا نظافة الفم، بالسواك او غيره، فتجدهم يحرمون أدوات نظافة الأسنان، لافتا إلى أن الشخص الثالث هو من تلتبس عنه اللحكام، فلا يفرق بين الحرام والمكروه والفاسد، فتجده يحرم كل شىء.
وأفاد بأن الرابع لا يدرك مراتب الاحكام، فتجده كلما قرأ نصيا يختلط عليه الاخر، فمثلا تجده يدخل أمور مختلف فيها من قبل العلماء فى العقيدة، فهذا لا يفرق بين الأحكام الشرعية، والعقيدة التى لا مساس ولا رأى فيها، منوهًا بأن الشخص تجده عنده أساءة من المسلمين، كلما سمع فتوى يقول هذه مستوردة من الخارج هذه ليس لها علاقة بالإسلام وبتجامل أوروبا والمسؤولين، وكأنه جعل الناس منافقين.
وكان في بداية حلقة اليوم، قد قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه خصص جائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، لمن يختلفون معه ويدعون عليه بدون حق، حسب قوله.
وأضاف «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، قائلًا: «إللى يجيب لى فتوى أو رأى لم يقل به عالم أو مخالف للكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة أو مخالفة لآراء العلماء »، منوهًا بأنهم يسيئون الظن بالناس دون علم، وجهل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وواصل، قائلًا: ويقولك أنا اختلف معه كثيرًا أو يتهمونى بأني أروج لأفكار تخالف الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، دون علم، والله حتى الطلاق الشفوى لم ابتدعه، ولقد جاء به الستبقون، و تلاقى حد يقولك هذا رأى شاذ أو غريب، والله هو غريب عليهم هم".