الكويت.. 6 آلاف رجل أمن ينتشرون في المحافظات لتطبيق حظر كورونا

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، إن عناصر أمنية يمثلون مختلف قطاعات وزارة الداخلية، سينتشرون في جميع المحافظات، لتطبيق إجراءات الحظر الجزئي بغرض مكافحة فيروس كورونا.









وأضافت الصحيفة أن "العناصر الأمنية سيغطون المناطق والشوارع والطرق الرئيسية والدائرية بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا، وذلك لتطبيق قرار الحظر الجزئي، الذي ينطلق مساء اليوم".









وتابعت "القبس" نقلًا عن مصادر: "جميع عناصر الأمن لديهم تعليمات مشددة بعدم التهاون في تطبيق قرار مجلس الوزراء، وإحالة مخالفي الحظر إلى جهة الاختصاص".









وأشارت المصادر إلى أن مديري أمن المحافظات الست ومساعديهم وقادة المناطق، سيُكلَّفون بمتابعة تطبيق الحظر ميدانيًا.



