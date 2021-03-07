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رياضة

ميلان يفوز على فيرونا بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي

الأحد 07/مارس/2021 - 06:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
عزز فريق ميلان تواجده في المركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه فيرونا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز روما على جنوه 1 / صفر وكروتوني على تورينو 4 / 2  وتعادل فيورنتينا مع بارما 3/3.

وسجل هدفي ميلان رادي كرونيتش وديوجو دالوت في الدقيقتين 27 و50.

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان، الذي يواجه أتالانتا غدا الاثنين، وتوقف رصيد فيرونا عند 38 نقطة في المركز الثامن.
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