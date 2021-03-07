ميلان يفوز على فيرونا بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي

عزز فريق ميلان تواجده في المركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه فيرونا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري.





وشهدت أيضا هذه الجولة فوز روما على جنوه 1 / صفر وكروتوني على تورينو 4 / 2 وتعادل فيورنتينا مع بارما 3/3.





وسجل هدفي ميلان رادي كرونيتش وديوجو دالوت في الدقيقتين 27 و50.



