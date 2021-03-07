بتدمر الصحة.. مدرب كمال أجسام يحذر الشباب من المنشطات

حذر "سام ساموي"، مدرب كمال الأجسام المصري وأخصائى التغذية، الشباب من تناول المنشطات للعضلات للظهور مثل البيج رامي بطل العالم في كمال الأجسام والذي حصد المركز الأول في بطولة مستر أولمبيا 2020، مشيرا إلى أن فوز الأخير أتى عقب تدريبات شاقة والالتزام بنظام غذائي سليم.





وأكد سام ساموي، على الشباب الراغب في عمل فورمه أن يكون تحت إشراف مدربين وأخصائى تغذية للحصول على جسم متناسق بعيدا عن تناول أية منشطات أو أدوية قد تهدد حياة الشباب.





حيث ان هذه المنشطات تغير من المسار الطبيعي للهرمونات الجسم ، وتكون هذه المنشطات عن طريق الحقن ولها اضرار جسيمة وابرزها انها تسبب ترسبات علي الكلي والكبد .









كما انتشرت في الاسواق انواع كثيرة من المنشطات المخالفة للمعايير الصحية وغير مطابقة للصحة واكثرها تكون غير مصرحة من وزارة الصحة .

وكان رواد التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، تداولوا صورا ل لبيج رامي بطل العالم في كمال الأجسام خلال استعداده لبطولة مستر أولمبيا 2020 والتي حصد المركز الأول، ويظهر في الصور عدد من مدربيه وزملاؤه



