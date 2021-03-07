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أخبار العالم

وزير الخارجية البحريني يعقد اجتماعا مشتركا مع عبد الله بن زايد

الأحد 07/مارس/2021 - 06:58 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، إن الاجتماع الوزاري التاسع للجنة العليا المشتركة التاسعة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، عقد برئاسة عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي. 

وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "في بداية الاجتماع، القي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلمة أكد فيها أن الدورة التاسعة للجنة المشتركة الإماراتية – البحرينية تنعقد في ظل مرحلة استثنائية ساهمت في تعزيز التقارب والتعاون بين الشركاء الحقيقيين، وقد شكلت الاستجابة الإماراتية والبحرينية لأزمة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية نموذجًا يحتذى به وتجسيدًا للتعاون الناجح بين الشركاء"، معربًا عن تطلعه إلى استدامة وتطوير هذا التعاون مع مملكة البحرين لتجاوز هذه الجائحة معًا.

وأشار الشيخ بن زايد إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين راسخة وذات جذور عميقة تمتد لعقود سبقت تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1971، مضيفًا أن هذه العلاقة حظيت برعاية لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، زالشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وهي اليوم محط رعاية قيادتي البلدين.

وأكد بن زايد أن تطلعات البلدين للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة زاخرة بالفرص والآفاق الواعدة في العديد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمة هذه القطاعات الصحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
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