ضبط 5 أطنان أعلاف و1000 عبوة آيس كريم في حملة تموينية بـ كفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة، لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية بدائرة مركز قلين.





ونجحت الحملة التي ضمت في عضويتها رضا داود، وحمدي النوساني، المفتشان بالرقابة التموينية، في ضبط 5 أطنان علف تسمين ماشية، بدون تاريخ إنتاج، و5 أطنان صودا وبوتاسيوم، مجهول المصدر، و 60 كيلو جرام مضاد حيوي، و50 كيلو جرام بوتاسيوم، وجميعها منتهي الصلاحية، بأحد مصانع الأعلاف، بدائرة مركز قلين.





كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 1000 عبوة آيس كريم، مجهولة المصدر، غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، وذلك داخل مصنع آيس كريم، بدائرة مركز قلين.





كما تمكنت الحملة من ضبط أحد مخازن السلع الغذائية، بداخله سلع منتهية الصلاحية عبارة عن 210 علبة عصير، 87 زجاجة مياه غازية، 75 علبة بسكويت، وتم التحفظ علي المضبوطات.