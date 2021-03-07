بريطانيا.. 2000 عائلة تتوجه لمقاضاة رئيس الوزراء بسبب كورونا





قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، إن ألفي عائلة يعتزمون رفع دعاوى قضائية في حق رئيس الوزراء بوريس جونسون، متهمين إياه بالإهمال والتراخي في مكافحة الفيروس ما رفع حالات الوفاة الناجمة عنه في البلاد.





ويأتي ذلك في محاولة لإجبار الحكومة على إجراء تحقيق في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة، حيث تريد مجموعة "حملة لعائلات المتوفين بسبب فيروس كورونا من أجل العدالة في المملكة المتحدة"، إجبار الحكومة على إجراء تحقيق عام قانوني بقيادة قاضي، حول كيفية تعاملها مع الوباء، وفقا للصحيفة.





وأشارت المجموعة إلى أنها تريد منع تكرار ارتفاع عدد الوفيات بسبب جائحة كورونا في البلاد، وقالت في موقعها على الإنترنت: "أفراد الأسر والبلد يستحقون الإجابات".





ورأت أن "تصرفات حكومة المملكة المتحدة أدت إلى حدوث أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بسبب هذا الفيروس"، مشيرة إلى أن الأمر "لا يتعلق بالإحصاءات".





وأضافت: "كل حالة وفاة من عشرات آلاف الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسجلة في المملكة المتحدة، تمثل شخصا حيا يتنفس، توفي قبل وقته...لا يمكننا أن ندع هذا يحدث".



