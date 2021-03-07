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أخبار البلد

شاهد| الصور الأولى لانقلاب قطار بعد خروجه عن القضبان في باكستان

الأحد 07/مارس/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قال مسؤولون باكستانيون ان ثماني عربات قطار كانت متجهة الى لاهور خرجت عن مسارها في جنوب باكستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد ، مما أسفر عن مقتل راكب واحد على الأقل واصابة 40 اخرين في حادث سير مروع.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال كامران لاشاري ، مسؤول في السكك الحديدية ، إن الحادث وقع بين محطتي روهري وسانجي في مقاطعة السند الجنوبية ، وتسبب في تعليق مؤقت لحركة السكك الحديدية في كلا الاتجاهين، حيث لم يتضح على الفور سبب الانحراف.


وتعد حوادث القطارات شائعة في باكستان ، حيث لم تولي الحكومات المتعاقبة سوى القليل من الاهتمام لتحسين نظام الإشارات الذي لا يتم صيانته بشكل جيد والمسارات القديمة.


وقال مسؤول الإنقاذ محمد أرشد إن الظلام والموقع النائي للخطوة أعاق جهود الإنقاذ للركاب.



وقال وزير السكك الحديدية عزام السواتي لمحطة تلفزيونية محلية إن التحقيق جار في الحادث وإن الحكومة ستقدم تعويضات مالية لورثة المتوفاة وجميع المصابين.

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