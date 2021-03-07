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متحدث "تحيا مصر": تجهيز 85 عروسة غدا

الأحد 07/مارس/2021 - 07:01 م
المتحدث باسم صندوق
المتحدث باسم صندوق تحيا مصر
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حمزة شعيب
كشف محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل مبادرة مستورة لدعم  السيدة المصرية، قائلا "تجهيز 85 عروسة غدًا من المقبلات علي الزواج".

وقال مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "وفرنا اكثر من 19800 مشروع لتمكين المراة المعيلة بتمويل تعدي 330 مليون جنيه".

وأضاف: "جهزنا 2000 فتاة أولي بالرعاية للزواج بالتنسيق مع برنامج مودة للحد من ظاهرة الطلاق".

ونوه إلي أن الصندوق يحرص على تحول الدعم الاجتماعي لتنمية اقتصادية ليصبح للسيدة دخل تنفق من خلاله على الأسرة. 

وتابع أن البرنامج يقدم تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة كل امرأة قادرة على العمل؛ لامتلاك مشروع صغير ومتناهي الصغر.
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