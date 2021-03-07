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محافظات

محافظ بورسعيد: إقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة وتطوير ٣ أقسام بمدرسة أحمد شوقى

الأحد 07/مارس/2021 - 07:36 م
اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد اجتماعا لاستعراض مقترحات تطوير التعليم الفنى بالمحافظة وإقامة مؤسسة تعليمية فى مجال التعليم الفنى من خلال المساهمة الاجتماعية لشركة إينى الايطالية و ذلك  بحضور اللواء محمد حسين الأمين العام لوزارة البترول  والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب و المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، ومدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد  ومدير التعليم الفنى .والشباب والرياضة والرعاية الصحية.

أكد محافظ بورسعيد أن الفترة الحالية تتطلب مزيد من الاهتمام بالتعليم الفنى نظرا لتوجه الدولة نحو التوسعات الصناعية والتى تتطلب المزيد من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لسوق العمل ، لافتا أن المحافظة حريصة على زيادة وتطوير المؤسسات التعليمية الفنية اللى توفر للطلاب الخبرات اللازمة لسوق العمل .

خلال اللقاء ، استمع محافظ بورسعيد لمقترحات وآراء  الدكتورة امل عصفور والدكتور عاطف علم الدين والدكتور نبوى باهى حول اتجاهات تطوير التعليم بصفة عامة و التعليم الفنى بصفة خاصة ، والبدء فى تنفيذ المقترح المتفق عليه من خلال المشاركة المجتمعية لشركة إينى الايطالية والتى تعاونت سابقا مع المحافظة فى عدد من المجالات منها إنشاء وحدة صحية ومركز شباب و تطوير البيت الإيطالى لتحويله لمستشفى . 
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وأعلن محافظ بورسعيد أنه بعد مناقشة كافة  ماتم طرحه تم الاتفاق  على البدء فى إقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة متعددة التخصصات فى أسرع وقت ، وكذلك البدء فى تطوير أقسام اللوجيستيات والبترول والإلكترونيات بمدرسة أحمد شوقى ورفع كفاءتها على أعلى مستوى على أن يتم الانتهاء من جاهزية تطوير أقسام مدرسة أحمد شوقى مع بداية العام الدراسى الجديد ، موجها الشكر لمؤسسة اينى الايطالية على دعمها المستمر لأعمال التطوير والتنمية بمحافظة بورسعيد.
محافظ بورسعيد: إقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة وتطوير ٣ أقسام بمدرسة أحمد شوقى
محافظ بورسعيد: إقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة وتطوير ٣ أقسام بمدرسة أحمد شوقى
محافظ بورسعيد: إقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة وتطوير ٣ أقسام بمدرسة أحمد شوقى
محافظ بورسعيد: إقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة وتطوير ٣ أقسام بمدرسة أحمد شوقى
محافظ بورسعيد: إقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة وتطوير ٣ أقسام بمدرسة أحمد شوقى
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