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رياضة

بعد تحمل التكاليف.. الاتحاد السكندري يتوصل لحل جذري بشأن مسحات كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 07:03 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
توصل مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي لحل جذري بشأن تحمل تكلفة المسحة الطبية الخاصة بالكشف المبطر عن فيروس كورونا قبل خوض المباريات بعد رفض اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري تحمل التكلفة

وقرر مسئولي الاتحاد السكندري الدخول في معسكر مغلق كل مباراتين معا وإجراء مسحة طبية واحده للمباراتين لتخفيف العبء المادي التي تمر به معظم الأندية في الوقت الحالي 

وأكد مسئولي الاتحاد السكندري إجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا لعتاصر الفريق والجهاز الفني قبل مواجهة الإنتاج الحربي لتصبح سارية لحين إنتهاء اللقاء المقبل أمام غزل المحلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .


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