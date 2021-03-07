البابا فرنسيس من آخر محطات زيارته للعراق: بغداد ستبقى دائما معي وفي قلبي.. قداس تاريخي في أربيل بحضور 10 آلاف شخص.. ورسالة لتطمين المسيحيين

- بابا الفاتيكان يدعو من أربيل إلى التسامح

- البابا فرنسيس يصلي من أجل ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة

- البابا يتوجه إلى بغداد استعدادا للعودة إلى روما صباح الإثنين









رأس بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس قداسا حضره 10 آلاف مشارك في ملعب "فرانسو حريري" بمدينة أربيل، آخر محطات زيارته التاريخية إلى العراق.





وقال البابا فرنسيس خلال القداس "الآن.. اقتربت لحظة العودة إلى روما.. لكن العراق سيبقى دائمًا معي وفي قلبي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





واختتم البابا قداسه قائلا "في هذه الأيام التي أمضيتها بينكم، سمعت أصوات ألم وشدّة، ولكن سمعت أيضا أصواتا فيها رجاء وعزاء"، وتابع "سلام، سلام.. شكرًا"، خاتما بقوله "الله معكم" باللغة العربية.





ووصل البابا فرنسيس البالغ من العمر 84 عاما إلى أربيل وسط استقبال جماهريري كبير، لإحياء قداس في اليوم الأخير من زيارته للعراق.





ولدى وصوله إلى أربيل في كردستان العراق، قال البابا إن الجميع بحاجة إلى القدرة على التسامح ولكن أيضًا الشجاعة لعدم الاستسلام.





وقبلها، كان بابا الفاتيكان في زيارة إلى مدينة الموصل التي دمرها تنظيم داعش، حيث أقام قداسا في المدينة الواقعة بمركز محافظة نينوى شمالي العراق، دعا خلاله إلى السلام ونبذ العنف والكراهية.





وقال البابا فرنسيس إن "التناقص المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح، هنا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط إنما هو ضرر جسيم لا يمكن تقديره".





كما صلى بابا الفاتيكان من أجل ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة، مؤكدا أن "الرجاء أقوى من الموت، والسلام أقوى من الحرب".





وتفقد بابا الفاتيكان أطلال بيوت مهدمة وكنائس تضررت جراء الصراع هناك، عقب معارك شنتها القوات العراقية وقوات التحالف الدولي لطرد تنظيم داعش الإرهابي.





ثم توجه البابا فرنسيس إلى بلدة قرقوش، حيث أدى الصلاة في كنيسة الطاهرة الكبرى التي شهدت انتهاكات عديدة على يد تنظم داعش الإرهابي.





وفي خطابه من الكنسية، قال البابا "نشعر بالألم ازاء الدمار الذي حل بالمدينة ويجب إعادة بناء كل شيء"، موضحا أن "هذا الوقت ليس لترميم المباني فقط بل لترميم الروابط".





وتابع "أشكر الله الذي منحني هذه الفرصة لأكون بينكم"، مقدما شكره إلى أبناء قرقوش لإلقاء شهاداتهم المؤلمة.





وكان البابا يتحدث بعد أن روت له دوحة صباح عبد الله، إحدى سكان قرقوش، كيف قتل ابنها وشابان آخران في قصف بقذائف الهاون في 3 أغسطس 2014.





وتوجه البابا فرنسيس، الأحد، إلى مطار اربيل للمغادرة إلى العاصمة بغداد، بعدما ترأس قداسا تاريخيا في المحافظة، ومن المقرر أن يعود إلى روما صباح غد الاثنين.





ووصل بابا الفاتيكان إلى بغداد يوم الجمعة الماضي، في مستهل زيارة تاريخية تستغرق أربعة أيام، هي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.



