«اتحاد عمال مصر» يرصد بالأرقام: دولة الاحتلال تمارس سياسات الفاشية وتتهرب من مسئولياتها في حماية عمال فلسطين من كورونا

مركز معلومات "عمال مصر" يرصد بالأرقام:

- دولة الاحتلال تمارس سياسات "الفاشية" وتتهرب من مسئولياتها في حماية عمال فلسطين من كورونا

- مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاقية جنيف بتطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة

- 1.250 مليار دولار خسائر العمال الفلسطينيين بسبب "الجائحة".. ونسبة البطالة ترتفع إلى 82%









دعا مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان توزيع اللقاحات بشكل عادل وتوفيرها للعمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرًا للخطورة التي يتعرض لها هؤلاء من تداعيات فيروس كورونا المستجد ،من حيث الإصابة وانتشار الفقر والبطالة.





واستشهد الاتحاد بالتقرير الصادر أمس السبت ،عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، والذي رصد ارتفاع الإصابات في الأرض الفلسطينية المحتلة بنسبة 88.5%، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.





ورصد الاتحاد بالأرقام تلك الارتفاعات، وأوضح أنه فى فبراير الماضي فقط، زادت الحالات النشطة في الضفة الغربية لكنّها انخفضت بشكل ملحوظ في قطاع غزة "انخفضت الحالات بنسبة 61% في غزة (من 4,485 إلى 1,737)، وارتفعت بنسبة 236% في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية(من 4,501 إلى 15,119)"، مؤكدًا أن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها القانونية تجاه حماية العمال الفلسطينيين، وتمارس سياسات "الفاشية".





وأكد عبدالوهاب خضر، مدير مركز المعلومات اليوم، الأحد، أن معلومات رسمية ونقابية حديثة من داخل فلسطين كشفت عن أن خسائر العمال الفلسطينين نتيجة جائحة كورونا بلغت نحو 1.250 مليار دولار من بينها نحو 800 مليون دولار قيمة الخسارة المترتبة على تعطل عشرات آلاف العمال الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر،وأن إجمالي عدد العمال المتضررين جراء فيروس كورونا بلغ نحو 300 ألف عامل في الضفة والقطاع.





وأوضح أن 100 ألف عامل فقط من إجمالي العدد المذكور تلقوا مساعدات لمرة واحدة بقيمة 700 شيكل،وأن عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم منذ تفشي وباء كورونا يقدر بنحو 180 ألف عامل في الضفة والقطاع حسب تقديرات اتحاد العمال هناك،مبينًا في هذا السياق أن تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني تشير الى تعطل نحو 125 ألف عامل جراء الجائحة،ومنوهًا إلى ان نسبة كبيرة من العدد المذكور كانوا ممن يعملون في قطاع البناء ،محذرًا من خطورة تزايد اعداد المتعطلين في صفوف العمال.





وأشار خضر الى أن ذات البيانات والمعلومات المؤكدة قالت أن عدد العمال الذين تأثروا بشكل مباشر خلال الأشهر الثلاثة الاولى في الضفة وغزة جراء جائحة كورونا وانضموا لصفوف البطالة قدر في حينه بنحو 75 ألفًا في كافة القطاعات باستثناء قطاع الإنشاءات ما يشير الى أن عدد العمال المتعطلين تضاعف خلال الاشهر الستة الأخيرة اربعة أضعاف.





كما أشارت بيانات ومعلومات أخرى الى أن أعداد العمال المتضررين في القطاع بلغت نحو 160 ألف متضرر بصورة مباشرة وغير مباشرة، لتصل بذلك نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 82% بعد أن كانت قبل أزمة كورونا 65%،وأن عشرات آلاف العمال باتوا بين متعطلين عن العمل او يعملون بشكل جزئي نتيجة جائحة كورونا وعدم قدرة مئات المصانع والشركات والورش والمراكز التجارية على العمل بصورة طبيعية.





وألمح خضر إلى أنه طبقا لما سبق وما تتوفر من معلومات مؤكدة فإن العمال الفلسطينيون ، الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 48 ، يواجهون تحديات خطيرة وتهديدًا حقيقيا لحياتهم بسبب الإهمال الطبي، الذي يتعرضون له أثناء العمل، وعدم قيام وزارة الصحة الإسرائيلية والجهات المختصة بإجراء فحوصات لهم بالقدر الكافي، للكشف عن فيروس كورونا،موضحًا أن سلطات الإحتلال عملت خلال هذه الايام على ترحيل العمال من أماكن عملهم وتركهم في ظروف صحية صعبة على الطرقات أو الشوارع القريبة من مناطق الضفة الغربية لمجرد الاشتباه بهم دون أي مراعاة للظروف الصحية الخطيرة التي يعيشها العالم بسبب كورونا، وهو ما يظهر الفاشية الإسرائيلية تجاه العمال الفلسطينيين.





وأكد مدير مركز المعلومات أن كل المؤشرات السابقة وغيرها تؤكد على أن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها القانونية تجاه الفلسطينيين، فيما يتعلق بتوفير لقاحات كورونا في فلسطين التاريخية، بما فيها الضفة الغربية وشرقي القدس، وقطاع غزة.





وأوضح أنه من مسؤولية دولة الاحتلال وفق القانون الدولي تطبيق ما جاء في اتفاقية جنيف لعام 1949، التي تنص على حماية الممتلكات والمواطنين وتقديم التعليم والصحة والتربية والثقافة للشعب المحتل، وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية.





ونوه بأنه يتعين على دولة الإحتلال توفير لقاح كورونا، إلا أنها تتهرب من مسؤولياتها القانونية تجاه الفلسطينيين،و أن إسرائيل تمارس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حق العلاج وتحاول التخلص من واجبها وتُحمل المسؤولية للحكومة الفلسطينية،مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل في تحمل مسؤولياتها وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت أن على قوة الاحتلال واجب ضمان اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.





وذكر خضر أن الانتشار العالمي لوباء كورونا (كوفيد 19) يضع الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي أمام تحديات ومخاطر كبيرة، فبلدان العالم جندت كافة إمكاناتها الصحية والاقتصادية والتعبوية، ووضعت كل منها ميزانيات هائلة في مواجهة الوباء، أما السلطة الفلسطينية فهي تعاني من ضعف مروعٍ في الإمكانات، ومِن تَحكّم الاحتلال بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وبالصادرات والواردات.





كما يعاني قطاع غزة من حصار خانق يمنع عنه أبسط احتياجاته وحقوقه الإنسانية، وبالرغم من تفشي الوباء ومخاطره على الشعب الفلسطيني، فإن الاعتبارات الأمنية تظل هي الحاكمة والحاسمة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وليس الاعتبارات الإنسانية وغيرها،منبهًا من تعنت الإحتلال وإستمرار سياساته المتوحشة ،ومن المخاطر التي لا تهدد عمال فلسطين في الاراضي المحتلة فقط ،بل الأسرى المهددون المهددون أيضا بالوباء ،حيث تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين "دون تهمة" نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية،حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني مؤخرًا عن ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجن إسرائيلي إلى 100 مصاب حتى الأن !



