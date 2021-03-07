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أخبار البلد

عمل على تعزيز التواصل الثقافي.. الخارجية تنعى المدير التنفيذي لمؤسسة آنا ليندا

الأحد 07/مارس/2021 - 07:14 م
مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية
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محمد وديع
نعت وزارة الخارجية، مساء اليوم الأحد، المدير التنفيذي لمؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات والشعوب، الدكتور نبيل الشريف، الذي وافته المنية أمس بالعاصمة الأردنية عمَان.

قال بيان لوزارة الخارجية ورد للموقع نسخة منه، إن الوزارة تنعى بمزيد من الحزن والأسى الفقيد، والذي كان قد عمل على مدار السنوات الماضية في تعزيز دور مؤسسة آنا ليند من أجل خدمة التواصل الثقافي والحضاري عبر ضفتيَ المتوسط، وهي المؤسسة التي تعتز مصر باستضافة مقرها في الاسكندرية.

وتوجهت الوزارة بخالص العزاء لعائلته الكريمة ولسائر أسرة المنطقة الأورومتوسطية، داعيةً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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