حل مشاكل الإسكان الاجتماعي والتعاوني.. أولى طلبات نواب بورسعيد خلال الاجتماع مع المحافظ

عقدت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد الممثلة في الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن "النائب عادل اللمعي، الدكتور عاطف علم الدين، الدكتور محمود حسين، المحاسب حسن عمار"، والدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب المستقل أحمد فرغلي، اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بالديوان العام المحافظة بناءً علي تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانعقاد اجتماعات دورية بين المحافظين والنواب





وعرض نواب بورسعيد ، عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين في ملفاتٍ عديدة، ودار حوار استمر ل3 ساعات تم المناقشة فيه بكل ما يهم الشارع البورسعيدي وأهالي المدينة الباسلة.





وكان لملف الإسكان النصيب الأكبر خلال اللقاء، والذي أكدت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد ، خلاله علي ضرورة إحترام السلطة التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة في ملفات الإسكان التعاوني والإجتماعي ومشروع سهل الطين الذي تقدم له عدد كبير من أبناء محافظة بورسعيد.





وطرحوا النواب، أزمة الإسكان التعاوني كونها أكبر المشاكل والتي تهم قطاع عريض من أهالي بورسعيد والمقدر عددهم بحوالي 8 آلاف أسرة، علي أن يتم تحديد المستحقين الفعليين لهذا المشروع، وبشكل واضح حتي يقف كل من تقدم لهذا المشروع علي موقفه من القبول أو الرفض.





وأكدوا علي ضرورة التعاون والتنسيق لتخصيص أرض داخل كردون المدينة، حيث أنه تم بالفعل وجود أرض تصلح لوحداتهم السكنية ولكن البعض منها يتبع ولايات أخرى غير المحافظة، ولذلك لابد من التواصل مع هذه الجهات لحل مشكلة أرض التعاوني.





وشددت الكتلة البرلمانية علي ضرورة حل أزمة 3 آلاف مواطن بالإسكان الإجتماعي غير مسجلين بالسيستم، هذا بالإضافة إلي ضرورة الإهتمام بالخدمات في المشروعات الجديدة، وأن يتم إنشائها بالتوازي مع الأعمال الإنشائية في المشروع نفسه "الحي الإماراتي، الإجتماعي ببورفؤاد، الكراسة الزرقاء".





وأشاروا إلي أنه تم حل أزمة المرفوضين بسبب السن وذلك بتبديل المستحق لزوجته أو أحد أبنائه مما يتوافر له شروط الإستحقاق التي تعاقد عليها ذويه.





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