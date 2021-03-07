محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مبادرة "سكن كريم" بمركزي إطسا ويوسف الصديق

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا مع عدد من مسئولى الجمعيات الأهلية بالمحافظة، للتعرف على جهود تلك الجمعيات في مبادرة "سكن كريم" التي سيتم تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق بالتوازي مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومراجعة ما وصلت إليه جهود تلك الجمعيات فى هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، و إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الإجتماع استعرض مسئولوا الجمعيات الأهلية، دور كل جمعية على حدة في تنفيذ مبادرة "سكن كريم" وجهود تلك الجمعيات نحو توفير مسكن ملائم للأسر البسيطة والأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن المحافظ وجه مسئولي الجمعيات، بالتنسيق الكامل فيما بينها وتوحيد كافة الجهود والعمل بمنهج واحد، للوصول لنتائج دقيقة ومحددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتسهم فى تحقيق النتائج المأمولة.





كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، للتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإعداد بيان متكامل بكافة الأسر المستحقة "لسكن كريم" بمركزي إطسا ويوسف الصديق والتي تنطبق عليها الشروط والمعايير المقررة، وكذلك حصر الأسر المستحقة ولا تنطبق عليها كافة الشروط مع ترتيبها بشكل منسق ومحدد بحسب الشروط غير المتوافرة لبحث إمكانية إعادة تطويرها من عدمه.





فيما أشارت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، إلي أن إجمالى عدد المنازل التي تم حصرها بمركزي إطسا ويوسف الصديق لإعادة تطويرها وتأهيلها ضمن مبادرة "سكن كريم" بلغ 2851 منزلًا بواقع 1549 منزلًا بيوسف الصديق و1302 منزلًا بإطسا، وتم إرسال تلك البيانات لوزارة التضامن الإجتماعي، وجاري دراسة تلك البيانات وفحصها من قبل الوزارة، من خلال فرق عمل ميدانية تجوب القري والعزب والنجوع، لإعلان الأسماء النهائية التى سيتم اختيارها لإعادة تطوير منازلها بمواصفات ومعايير محددة.





وفي هذا الصدد، وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، للتنسيق لعقد اجتماع يجمع بين مسئولي الجمعيات الأهلية بالمحافظة، ومنسقي الوزارة الذين يقومون بفحص الحالات المستحقة لسكن كريم بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لتوحيد الجهود فيما بينهم للخروج بنتائج دقيقة تكفل وصول الدعم للأسر المستحقة، فضلًا عن التأكد من صرف المبالغ المخصصة لهذا الغرض في مكانها الطبيعي.





كما وجه المحافظ، بتسليم مسئولي الجمعيات الأهلية، نسخة كاملة من خطة التطوير التي سيتم تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن أعمال مبادرة "حياة كريمة" لتحديد الأعمال التي يمكن أن تشارك الجمعيات في تنفيذها، وذلك بهدف تركيز كافة التدخلات المجتمعية في المركزين فقط لتحقيق النتائج المستهدفة.





أوضح ممثل جمعية رسالة بالفيوم، أن الجمعية بصدد إعادة تأهيل وتطوير عدد من المنازل بقرية السريرة بمركز إطسا خلال شهر مارس الجاري، وفي هذا السياق وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بإعادة دراسة الحالات التي تم اختيارها من قبل الجمعية، لضمان وصول الدعم للأسر المستحقة.











