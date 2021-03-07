قبل 31 مارس.. الضرائب تناشد المواطنين تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ..فيديو

ناشد طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المواطنين، بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية الشهر الجاري.





وأوضح عبد السلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الإقرارات من الممكن تقديمها إلكترونيا، وليس بها أي تغيير في المضمون وكل الاختلاف أنه لم يعد ورقيا".





وأردف "الأمر مختلف هذا العام لأنه يجب ان يتم الدخول علي موقع مصلحة الضرائب وبعدها تسجيل الاسم في خانة الإقرارات الضريبية قبل نهاية شهر مارس".





ولفت إلى أن مصلحة الضرائب تعمل من الساعة 8 صباحا وبها دعم فني لمساعدة المواطنين في تقديم الإقرارات الضربية، لافتا إلي أنه لن يتم قبول إقرارات ورقية.





وقال رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي، إن نهاية مارس الجاري، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، إلى أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة (مصر الرقمية) بالإنترنت (https://digital.gov.eg) التي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة.





وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي، إن نهاية مارس الجاري، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، إلى أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة (مصر الرقمية) بالإنترنت (https://digital.gov.eg) التي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة.