أربعة أطعمة نباتية لا تستغني عنها في نظامك الغذائي

وبالرغم من أن تناول الأطعمة النباتية قد لا تحتوي علي البروتين الكافي. ومع ذلك، فأن تناول الوجبات الغذائية ذات الأصل النباتي ليست فقط صحية ومغذية، ولكن يمكن أيضا أن تساعد على منع أمراض القلب والنوع 2 من داء السكري وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، "تقول indianexpress.com .

اللوز

ربما يكون استهلاك اللوز كل يوم جزءًا لا يتجزأ من العديد من الأسر الهندية. اللوز من أشهر المكسرات في العالم. إنها مصدر غني بالبروتين ويمكن استهلاكها كبديل غني بالبروتين لوجبة خفيفة غير صحية مثل رقائق البطاطس. "في 100 جرام من اللوز ، تحصل على 21.15 جرام من البروتين. كما أنها غنية بأكثر من 15 عنصرًا غذائيًا مثل فيتامين هـ والمغنيسيوم والبروتين والريبوفلافين والزنك. يساعد تناول حفنة من اللوز على منع الجوع بين الوجبات. يساعد اللوز أيضًا في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب. يقول كريشناسوامي: "اللوز يعد وجبة خفيفة لذيذة وصحية ، لذا تأكد من تضمين حفنة من اللوز في نظامك الغذائي ونظام أسرتك كل يوم".





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