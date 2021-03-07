أربعة أطعمة نباتية لا تستغني عنها في نظامك الغذائي

قد ترسخ فكرة الاحتفال "باليوم العالمي للطاقة النباتية" في 7 مارس من كل عام، يمكن ان نتكلم عن لأطعمة النباتية واسلوب الطعام الصحي كما ان الأطعمة النباتية شهدت الفترة الاخيرة أسلوب حياة أكثر استدامة.
وبالرغم من أن تناول الأطعمة النباتية قد لا تحتوي علي البروتين الكافي. ومع ذلك، فأن تناول الوجبات الغذائية ذات الأصل النباتي ليست فقط صحية ومغذية، ولكن يمكن أيضا أن تساعد على منع أمراض القلب والنوع 2 من داء السكري وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، "تقول indianexpress.com .
اللوز
ربما يكون استهلاك اللوز كل يوم جزءًا لا يتجزأ من العديد من الأسر الهندية. اللوز من أشهر المكسرات في العالم. إنها مصدر غني بالبروتين ويمكن استهلاكها كبديل غني بالبروتين لوجبة خفيفة غير صحية مثل رقائق البطاطس. "في 100 جرام من اللوز ، تحصل على 21.15 جرام من البروتين. كما أنها غنية بأكثر من 15 عنصرًا غذائيًا مثل فيتامين هـ والمغنيسيوم والبروتين والريبوفلافين والزنك. يساعد تناول حفنة من اللوز على منع الجوع بين الوجبات. يساعد اللوز أيضًا في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب. يقول كريشناسوامي: "اللوز يعد وجبة خفيفة لذيذة وصحية ، لذا تأكد من تضمين حفنة من اللوز في نظامك الغذائي ونظام أسرتك كل يوم".
الحمضيات
كنا نستهلك الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والليمون الحلو طوال حياتنا. أفضل جزء من استهلاك الحمضيات هو أنها غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية. إنها مصدر ممتاز لفيتامين ج ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك والبوتاسيوم. من المعروف أن فيتامين سي يعطي دفعة لجهاز المناعة ويساعد أيضًا في امتصاص الحديد. كما أنها تحتوي على درجة عالية من الرطوبة ، كما أنها تساعدك على البقاء رطبًا.
خضروات جذرية
بعض الخضروات الجذرية الأكثر استهلاكًا هي البصل ، والشمندر ، والبطاطا ، والبطاطا الحلوة ، والزنجبيل ، والجزر وما إلى ذلك ، وتبقى طازجة لفترة أطول مقارنة بالخضروات الأخرى. يلعبون دورًا في الحفاظ على عادات الأمعاء منتظمة. تحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في محاربة الجذور الحرة. كما أنها توفر الكربوهيدرات ، وهي مصدر طاقة للجسم. أفضل جزء هو أن الخضروات الجذرية يمكن الوصول إليها بسهولة وهي متوفرة في معظم أوقات السنة.
العدس
العدس ، المعروف باسم "دال" يأتي بألوان الأحمر والأصفر والأبيض (موونغ ، تور ، تشانا ، ماسور ، أوراد). تنتمي جميعها إلى عائلة البقوليات وتحتوي على مستويات عالية من البروتين والألياف. يعد العدس عنصرًا أساسيًا في معظم الأسر الهندية ، على الرغم من أن طريقة استهلاكه تختلف باختلاف الولايات. فهي سهلة التحضير ومصدر جيد للبروتين. أنها توفر العديد من الأحماض الأمينية الأساسية لجسم الإنسان. ومع ذلك ، يجب تناولها مع الحبوب للحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية. يمكن استهلاك العدس بعدة طرق: dal tadka و sambhar و dosa و idli و khichdi وما إلى ذلك.